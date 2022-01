Covid, in Olanda riaprono i ristoranti (ma solo fino alle 22)

In Olanda saranno revocate alcune misure anti-Covid per ristoranti, bar e teatri chiusi, che dovranno tuttavia chiudere entro le ore 22.

di Luca Venturino 25 Gennaio 2022

L’Olanda tenta un timido approccio al ritorno alla normalità: pare che il governo abbia infatti intenzione di sollevare alcune delle numerose restrizioni su ristoranti, bar e teatri chiusi introdotti lo scorso dicembre per tentare di contenere i contagi dovuti alla variante Omicron del Covid-19.

Stando agli esperti olandesi, infatti, la variante attuale ha fatto salire notevolmente i casi ma presenta un quadro clinico meno grave rispetto alla Delta. E poiché la Omicron è di gran lunga la variante più diffusa in Olanda, ecco che ci sono i presupposti per le prove generali di un ritorno alle libertà quotidiane. Va sottolineato, però, che i locali non potranno aprire incondizionatamente: rimarrà infatti in vigore l’obbligo di chiusura entro le ore 22.