Covid, in Olanda ristoranti e bar chiuderanno alle 17

Per tentare di contenere l'impennata dei contagi da Covid-19 in Olanda è stato introdotto l'obbligo di chiusura alle 17 per ristoranti e bar.

di Luca Venturino 29 Novembre 2021

Continuano a inasprirsi le misure di sicurezza per contenere l’imperversare del Covid in Europa: Mark Rutte, Primo Ministro dell’Olanda, ha di fatto annunciato durante una conferenza stampa l’obbligo di chiusura anticipata alle ore 17 per ristoranti, bar e altri negozi non essenziali.

La misura, attiva da domenica 27 novembre, stringe ulteriormente le norme già relativamente severe: prima di quest’ultima precauzione, infatti, bar, ristoranti e negozi di beni di prima necessità dovevano obbligatoriamente tirare giù la serranda alle ore 20, mentre le attività che commerciavano beni non essenziali l’orario di chiusura erano le 18. Tra le altre misure ricordiamo il massimo di quattro persone nelle abitazioni private e la chiusura degli stadi.

Una decisione, quella di inasprire le norme vigenti, che purtroppo come vi abbiamo anticipato sta prendendo piede in tutta Europa: solo pochi giorni fa il Belgio ha introdotto la chiusura obbligata alle ore 23 per i locali, mentre in Repubblica Ceca il governo ha indicato le 22 come orario di termine delle attività di ristorazione.