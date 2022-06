Covid: un bar di Pechino sarebbe “responsabile” del più recente focolaio

di Luca Venturino 13 Giugno 2022

Un singolo bar di Pechino è stato collegato a un totale complessivo di 166 infezioni da Covid, secondo il più recente rapporto delle autorità cinesi, tanto che tutti i residenti che risiedono nell’area limitrofa al locale in questione saranno tamponati nei giorni a venire. Va sottolineato, in questo contesto, che di fatto il numero di contagi in città è relativamente basso per gli standard internazionali (1997 segnalati dal 22 di aprile), ma nell’ambito delle politiche anti-Covid della Cina è considerato come sintomo d’allarme.

Il focolaio, individuato dalle autorità sanitarie ad appena una manciata di giorni dalla riduzione delle restrizioni, è stato come accennato ristretto a un locale chiamato Heaven Supermarket Bar, nella nota zona di intrattenimento di Sanlitun, nel distretto di Chaoyang: qui, due edifici ospitanti centinaia di persone sono stati “sigillati” dalle forze dell’ordine, e numerosi cittadini riportano di aver ricevuto messaggi che gli invitavano a riferire alle autorità se avessero visitato i bar della zona in questione. In questo contesto, le autorità governative hanno pensato di annullare l’allentamento citato in precedenza, impedendo di fatto ai bambini della capitale di tornare sui banchi di scuola: la politica di “Zero Covid” rimane dunque in vigore, e le persone che lo contraggono devono necessariamente affrontare la quarantena o rinchiudersi in ospedale.