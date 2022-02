Cozze cilene sgusciate di Pesquera Landes: richiamo per rischio chimico

di Manuela 3 Febbraio 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto delle Cozze cilene sgusciate di Pesquera Landes a causa di un rischio chimico. In questo caso, sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito, sia la data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio coincidono: è quella del 2 febbraio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Cozze cilene sgusciate cotte congelate, mentre sia il marchio del prodotto che il nome del produttore è Soc Pesquera Landes Sociedad Anonima, con sede dello sabilimento a Dalcahue, Decima Region del Los Lagos, Cile. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Panapesca Spa (importatore), mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è 10937.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 200497, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 3 marzo 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 9 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di cadmio che supera i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze non viene indicato nulla, ma in questi casi il consiglio è sempre quello di non consumare il numero di lotto sopra indicato se già acquistato e presente in casa.