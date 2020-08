Cozze Effelle pesca: richiamo per rischio chimico

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti delle Cozze Effelle pesca srl a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione del comunicato è del 14 agosto 2020, mentre sull’avviso di richiamo la data effettiva è quella del 10 agosto 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto ritirato è Cozze, mentre sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Effelle Pesca srl. Il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è IT S1086 CE, mentre il nome del produttore è Effelle Pesca srl con sede dello stabilimento in via della Manifattura 12 a Bosco Mesola (FE).

Questa volta sono diversi i numeri di lotto ritirati dal commercio, tutti con data di scadenza del 10 agosto 2020:

FL 27734

FL 27742

FL 27747

FL 27765

FL 277796

FL 277810

FL 277818

FL 277828

FL 277837

FL 277840

FL 277878

FL 277892

FL 277886

Per quanto riguarda il volume dell’unità di vendita, sono compresi nel richiamo le cozze in rete in confezioni da 1 kg, 1.7 kg e 5 kg.

Il motivo del richiamo è il superamento dei limiti di acido okadaico (biotossine algali). Per questo motivo nelle avvertenze i consumatori sono invitati a controllare il numero di lotto presente sull’etichetta della confezione. Nel caso coincidesse con quelli sopra citati, il prodotto non va consumato e deve essere riportato presso il punto vendita di acquisto.