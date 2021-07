di Manuela 27 Luglio 2021

Pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto dei Crackers Biologici Semintegrali Sesamo e Rosmarino di Ecor a causa di un rischio chimico. Sull’avviso di richiamo vero e proprio la data dei controlli effettivi è quella del 20 luglio 2021, mentre l’allerta pubblicata sul sito è di qualche giorno dopo.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Crackers Biologici Semintegrali Sesamo e Rosmarino, il marchio del prodotto è Ecor e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è EcorNaturaSì SpA prodotti biodinamici e biologici. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è 050ND03240. Invece il nome del produttore è Nuova Industria Biscotti Crich Spa, con sede dello stabilimento in via de Gasper 11 a Zenson di Piave (TV).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 6550, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 luglio 2021 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di un quantitativo di ossido di etilene nei semi di sesamo che supera i limiti imposti dalla regolamentazione europea.

Nelle avvertenze i consumatori che abbiano in casa il numero di lotto sopra indicato, sono pregati di non mangiarlo e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto in modo che il negoziante possa provvedere alla sostituzione o al rimborso, oltre che fornire chiarimenti in merito a eventuali dubbi.