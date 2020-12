Crai Secom – Croccantini sesamo e arachide e Croccante spezzato con sesamo: richiamo per rischio chimico

Richiamo sul sito Salute.gov anche per diversi lotti dei Croccantini sesamo e arachide e Croccante spezzato con sesamo di Crai Secom a causa di un rischio chimico. In questo casa, la data di pubblicazione dell’allerta sul sito è quella del 4 dicembre 2020, tuttavia gli avvisi di richiamo risalgono al 26 novembre 2020.

In entrambi i casi il marchio del prodotto è Piaceri Italiani, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Crai Secom Spa. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è, invece, IT 03208690168, mentre il nome del produttore è Industria Dolciaria Quaranta srl con sede dello stabilimento in via L. Da Vinci 247 a Caravaggio (BG).

Questi sono i numeri di lotto dei prodotti ritirati:

Croccantini Assortiti Sesamo e Arachide : numero di lotto di produzione L201111 con data di scadenza o termine minimo di conservazione di ottobre 2021 e unità di vendita da 150 grammi

: numero di lotto di produzione L201111 con data di scadenza o termine minimo di conservazione di ottobre 2021 e unità di vendita da 150 grammi Croccante Spezzato con Sesamo: numero di lotto di produzione L201019 con data di scadenza o termine minimo di conservazione di ottobre 2021 e unità di vendita da 100 grammi

Il motivo del richiamo è la presenza di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge (> di 0.05 mg/kg). Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi il consiglio è quello di non consumare i lotti in questione.