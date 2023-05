Crazy Pizza di Flavio Briatore cambia logo e claim: “Home of the Spinning Pizza”

Crazy Pizza di Flavio Briatore si rifà il look: cambia il logo e il claim diventa "Home of the Spinning Pizza"

di Manuela Chimera 19 Maggio 2023

Avete presente Crazy Pizza, una delle catene di proprietà della holdind Majestas, gestita e controllata da Flavio Briatore e Francesco Costa? Ebbene, ha deciso di rifarsi il look. In pratica Crazy Pizza non solo ha cambiato il suo logo, ma ha anche aggiunto il nuovo claim “Home of the Spinning Pizza”, per ricordare a tutti che come roteano loro la pizza, nessun altro al mondo.

Aria di cambiamento per Crazy Pizza di Flavio Briatore

Se vi è mai capitato di andare in uno dei locali Crazy Pizza di Flavio Briatore, probabilmente vi sarete imbattuti nei suoi spettacoli ribattezzati Spinning Pizza Show. In pratica i pizzaioli acrobatici che lavorano per il marchio realizzano degli spettacoli fra i tavoli dove roteano in aria le basi della pizza, anche di una certa dimensione.

Da qui, probabilmente, la decisione di procedere in questa operazione di rebranding che, a prima vista, vuole rendere ancora più specifico e riconoscibile lo spirito di questo marchio.

Al netto di tutte le discussioni sui prezzi e gli ingredienti delle pizze di Crazy Pizza, in realtà il brand si è sempre voluto posizionare in una fascia di luxury dining: chi va da Crazy Pizza non ci va solo per la pizza (cioè, magari sì, lo fa anche per il menu premium, ma non solo per questo), ma anche per tutto il contorno scenografico di intrattenimento che caratterizza il marchio.

Nasce proprio qui la necessità di rendere ancora più riconoscibile questa filosofia di ristorazione. In effetti, questo rappresenta la prima modifica e aggiornamento del marchio e del logo dal 2019.

Come potete vedere nella foto, la palette di colori è rimasta la stessa. Quello che cambia sono il disegno e la grafica. La corona che è stata presente nel logo sin dall’inizio, è sparita e viene sostituita dal profilo di un mastro pizzaiolo intento nel lancio della base, raffigurato nel momento in cui la sta facendo ruotare in aria ed è pronto a riprenderla al volo.

Il tutto serve per ricordare ai clienti le acrobazie fatte dai pizzaioli durante i vari Spinning Pizza Show che si tengono nei diversi locali del brand (che ricordiamo è presente a Londra, Montecarlo, Roma, Milano, Porto Cervo, Riyadh e Doha, anche se sono previste nuove aperture proprio nel 2023, anche se ancora non si sa dove e quando).

Al di sotto della sagome del pizzaiolo figura ora il nuovo claim “Home of The Spinning Pizza”, cioè “La casa della pizza rotante”.