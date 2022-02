Crazy Pizza di Flavio Briatore: dopo lo store di Roma apre a Milano

di Manuela 22 Febbraio 2022

In attesa dell’apertura di Crazy Pizza a Milano, è lecito chiedersi cosa si mangia e quanto si spenda nel Crazy Pizza di Flavio Briatore a Roma: qual è il menu e quali sono i prezzi? Inaugurato il 15 febbraio scorso, anche questo locale fa parte del gruppo di ristorazione Majestas.

Il locale di Roma è stato aperto in via Veneto. Qualcuno si chiede, giustamente, quanto si possa spendere per una pizza e la risposta è sempre la stessa: dipende dalla pizza. È ipotizzabile, poi, che lo stesso principio valga anche per il nuovo Crazy Pizza di Milano.

Per esempio a Roma, una pizza semplice Pomodoro costa 13 euro, mentre quella Tartufo con mozzarella di bufala tartufata e scaglie di tartufo nero fresco arriva a 33 euro.

Entro questo range rimangono, poi, pizze classiche come la Margherita o la pizza ai formaggi, senza dimenticare la presenza nel menu del calzone, della Pata Negra e della Catalana.

Anche in questo caso l’impasto si presenta sottile e croccane, cosa che aveva fatto storcere il naso a molti (ricordate le polemiche sorte dopo l’inaugurazione del locale di Montecarlo? Con tanto di replica poi del pizzaiolo?), tutte senza lievito. Per chi non volesse la pizza, poi, sono disponibili antipasti e insalate, ovviamente gourmet e con prezzi che vanno dai 10 euro di base della Bocconcini Salad ai 25 euro dell’insalata di granchi.

Per quanto riguarda il nuovo Crazy Pizza di Milano, invece, ancora non si sa nulla di menu e prezzi. L’inaugurazione avverrà in via Varese, zona di Brera, il 1 marzo prossimo venturo. Bisogna attendere ancora un pochino per avere altre informazioni, ma guardando il menu e i prezzi di Roma è già possibile farsi un’idea di quelli di Milano.

Attualmente le località in cui possiamo trovare un Crazy Pizza sono:

Marylebone

Knightsbridge

Monte Carlo

Porto Cervo

Riyadh

Roma

Milano (imminente apertura)

Prossimamente, poi, dovrebbe aprire un locale anche a Doha, capitale del Qatar.