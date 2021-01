Crema di mais, riso e tapioca di Piccolino Baby: richiamo per rischio allergeni

E’ comparso un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio un paio di lotti della Crema di mais, riso e tapioca di Piccolino Baby a causa del rischio presenza allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 4 gennaio 2021, tuttavia sull’avviso di richiamo la data effettiva dei controlli è quella del 22 dicembre 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Crema di mais, riso e tapioca 200 g, mentre il marchio del prodotto è Piccolino Baby e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è MD S.p.A. Sull’avviso non viene indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Gittis Naturprodukte GMBH & Co KG con sede dello stabilimento in Halleiner Landerstrasse 3 a Puch in Austria.

I numeri di lotto coinvolti nel richiamo sono:

AF

AI

La data di scadenza o termine minimod i conservazione è quella del 30 novembre 2021 e 1 marzo 2022, mentre l’unità di vendita è quella della confezione da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è la possibile presenza dell’allergene soia nel prodotto. Nelle avvertenze non viene fornita nessuna ulteriore indicazione in merito a come i consumatori debbano comportarsi.