Crema di mais, riso e tapioca di Primi anni Selex: richiamo per presenza allergeni

Festeggiamo il Natale con un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto della Crema di mais, riso e tapioca di Primi anni Selex a causa del rischio presenza allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 24 dicembre 2020, ma sull’avviso di richiamo la data del controllo vera e propria è quella del 22 dicembre 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Crema di mais, riso e tapioca, mentre il marchio del prodotto è Primi anni Selex e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Selex S.p.A. Nell’avviso di richiamo non compare il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, ma il nome del produttore è Gittis Naturprodukte Gmbh & Co KG con sede dello stabilimento in Halleneir Landerstrasse 3 a Puch, in Austria.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è DG, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 3 gennaio 2022 e unità di vendita da 220 grammi.

Il motivo del richiamo è il rischio presenza allergeni, nella fattispecie la possibile contaminazione con l’allergene soia. Nelle avvertenze viene chiesto di non consumare il prodotto nel caso fosse stato acquistato e presente in casa e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.