Richiamo multiplo per diversi tipi di Crema vegetale da cucina di Martini Food Service: lotti ritirati dal commercio a causa di un rischio chimico.

di Manuela 30 Luglio 2021

Sul sito Salute.gov è comparso un richiamo multiplo: sono stati ritirati dal commercio lotti della Crema vegetale di Martini Food Service a causa di un rischio chimico. Per la precisione, il richiamo riguarda diverse tipologie di Crema vegetale con questo marchio. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 30 luglio 2021, mentre su tutti gli avvisi di richiamo la data effettiva dei controlli è quella del 27 luglio 2021.

In tutti i prodotti che vedremo, il marchio del prodotto è sempre Martini Food Service, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Unigrà srl, con sede dello stabilimento a Conselice (RA).

Questi sono le denominazione di vendita esatte dei prodotti interessati dal richiamo, con anche i numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo, le date di scadenza e l’unità di vendita:

In tutti questi casi il motivo del richiamo è sempre un rischio chimico: si tratta di richiami precauzionali a causa della presenza di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge in un ingrediente (più precisamente nella farina di semi di carrube).

Nelle avvertenze si chiede ai consumatori di riconsegnare i numeri di lotto sopra indicati eventualmente già acquistati presso il punto vendita. Ricordiamo che in questi casi i numeri di lotto in questione non devono essere consumati.