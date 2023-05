Cremeria Capolinea apre la seconda gelateria, puntando sul panettone

di Luca Venturino 22 Maggio 2023

Secondo gelateria, ma più improntata sui lievitati, che a quanto pare a Simone De Feo (e le nostre classifiche sui panettoni sono qui per dimostrarlo), riescono bene. Cremeria Capolinea firma un nuovo punto vendita in quel di Reggio Emilia. Il negozio ha aperto i battenti in via Tenni 132/C, in zona Baragalla e si distingue per una (più) ricca offerta di lievitati con il banco – che sarà puntualmente popolato da gelato e panettone – che farà anche spazio alla pasticceria in teglia di ispirazione nordica.

Cremeria Capolinea tra gelato e panettone

Insomma, giusto per mettere i puntini sulle i: l’offerta del nuovo store sarà la medesima di quella dello storico punto vendita di via Ettore Simonazzi – stessi gelati, disponibili in coppetta, in cono o se preferite con la focaccina; e stessi lievitati. E che lievitati, tra parentesi: i nostri lettori più attenti ricorderanno che il panettone firmato da Simone De Feo.

Il nuovo punto vendita non è “solo” tempio e santuario per golosi, però: al suo interno sarà infatti proposto un calendario di eventi pensati per adulti e bambini. I giovedì pomeriggio dell’estate ormai alle porte (a essere precisi il 14 e 21 giugno, alle ore 17; e ancora il 28 giugno e 5 luglio, alle ore 21) la gelateria ospiterà un cantastorie di Reggio Emilia che racconterà fiabe di autori diversi in una merenda che andrà ad abbinare il gelato a un dolce scelto ad hoc. Qualche esempio? Panettone Milano per Gianni Rodari; cinnamon rolls per i Fratelli Grimm, giricoccola per Italo Calvino; tè freddo e biscotti per Roald Dahl.

L’evento (gratuito) è riservato per bimbi di età superiore ai 3 o 4 anni; mentre i grandicelli più appassionati di gusto potranno partecipare a una serie di degustazioni speciali – dal gelato gastronomico in pairing con la birra artigianale fino alla proposta di lievitati artigianali da mangiare insieme al cioccolato di Lim Chocolate -, le cui date saranno pubblicate sui canali social di Cremeria Capolinea e sul sito ufficiale.

“Ho rilevato la storica gelateria Capolinea a Reggio Emilia, ormai 13 anni fa, e non ho mai smesso di divertirmi, esplorando tra gelato, lievitati e birra” ha raccontato Simone De Feo. “E per muovermi sempre di più in questa direzione ho sentito la necessità di avviare un secondo punto di vendita, più grande, capace di ospitare degustazioni (verticali sul gelato e sui lievitati o food-pairing), eventi per adulti e bambini”.

La sfida per il futuro? “Voglio misurarmi un prodotto che tradizionalmente si trova nelle bakery di Copenaghen o di Oslo e ormai in tantissimi forni in tutta Italia. Immaginate un cinnamon roll: perfetto con il caffè a colazione, ma anche ad accompagnare un gelato o una granita di mandorle!”.