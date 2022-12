I 31 migliori panettoni artigianali del 2022 secondo Dissapore

Maestri, personaggi, lievitisti affaccendati in piccoli laboratori, sgamati imprenditori, griffe dei centri storici bene, grandi pasticceri, panificatori e gelatieri con il pallino del panettone: non fa alcuna differenza per la classifica dei panettoni di Dissapore.

La nostra cifra, se ne abbiamo una, è la faccia tosta di mischiare le carte, ma senza il vezzo dell’arbitrarietà: vince il banco, sempre e comunque. Un banco d’assaggio dove nomi e marchi sono solamente codici, frutto di una pre-selezione certosina e ragionata di panettoni artigianali realizzati senza compromessi.

Per questa classifica 2022 abbiamo limitato a 60 giorni la shelf-life dei prodotti – e con sommo dispiacere abbiamo escluso grandi nomi -, spulciato etichette finanche più del solito, preteso sulle cotture al punto da rifiutare l’assaggio dei grandi lievitati “troppo pesanti”. E nella gerarchia dell’errore che naturalmente deve esserci, abbiamo vagliato impasti crollati e sviluppi imprecisi, inaccettabili e accettabili difetti olfattivi, pirlature andate male o irregolarità degli alveoli come fallimenti anziché frutti dell’artigianato.

Perché pur sempre di artigianato (testato in un preciso momento) si tratta e l’errore, come si dice, è il segno della mano.

E mentre i prezzi dei lievitati svettano (noterete i rincari), ché la crisi incalza e la guerra non è da meno, il nostro panel di redattori mormora: sia mai che qualche produttore stia evitando l’esoso burro in favore di grassi più agili per il portafogli? Perdonate il pensiero poco lieve e filante, ma dietro un colpo di tosse s’è osato dire “margarina” a voce alta. Ma non è questo il luogo, oggi vogliamo esprimere solo pensieri felici, che sono 31 (a causa dei pressoché pari-merito delle ultime posizioni).

I migliori panettoni del 2022, dalla 31esima alla 1 posizione

31. Pasticceria Pansa (-1 posizione)

Amalfi

Prezzo: 38 euro

30. Soban (nuovo ingresso)

Alessandria

Prezzo: 36 euro

29. Renato Bosco (-24 posizioni)

San Martino Buon Albergo (VR)

Prezzo: 40 euro

28. Chocolat (nuovo ingresso)

Gassino (TO)

Prezzo: 38 euro

27. Panificio Follador (- 5 posizioni)

Pordenone (PN)

Prezzo: 38 euro

26. Infermentum (rientrato)

Stallavena-lugo (VR)

Prezzo: 33 euro

25. Pasticceria Moschella (nuovo ingresso)

Cornaredo (MI)

Prezzo: 35 euro

24. Italo Vezzoli (-4 posizioni)

Carobbio degli Angeli (BG)

Prezzo: 42 euro

23. Forno Gentile (-19 posizioni)

Gragnano (NA)

Prezzo: 37 euro

22. Longoni (nuovo ingresso)

Milano

Prezzo: 40 euro

21. Scarcella (nuovo ingresso)

Torino

Prezzo: 37 euro

20. Roberto Cantolacqua (rientrato)

Tolentino (MC)

Prezzo: 38 euro

19. Gelateria Mille (nuovo ingresso)

Verolanuova (BS)

Prezzo: 30 euro

18. Fornai Ricci (+ 5 posizioni)

Montaquila (IS)

Prezzo: 36 euro

17. Angelo Grippa (-5 posizioni)

Eboli (SA)

Prezzo: 35 euro

16. Vignola (-5 posizioni)

Solofra (AV)

Prezzo: 35 euro

15. Faiella (nuovo ingresso)

San Marzano sul Sarno (SA)

Prezzo: 38 euro

14. Rinaldini (+14 posizioni)

Cerasolo di Coriano (RN)

Prezzo: 39 euro

13. Dolcemascolo (+1 posizione)

Frosinone (FR)

Prezzo: 39 euro

12. Capolinea (+15 posizioni)

Reggio Emilia

Prezzo: 40 euro

11. Iginio Massari (+6 posizioni)

Brescia

Prezzo: 43 euro

10. Il Chiosco (rientrato)

Lonigo (VI)

Rientra in classifica il panettone di Francesco Ballico, che si contraddistingue per profumi e grande elasticità, segno di un lavoro eccellente sulla lievitazione. A valergli la top ten è certo la burrosità, che riesce a non stufare morso dopo morso. Profumi eccellenti, cottura imperfetta tangibile già dal color nocciola, troppo chiaro, della scarpatura. Caratteristico.

Prezzo: 38 euro

9. Casa Manfredi (+15 posizioni)

Roma

Difficile trovare un difetto al lievitato milanese di Casa Manfredi, un classico alto dalle note burrose spinte. Splendido alla vista, ben eseguito e soddisfacente al tatto, si mostra al taglio in tutto il suo alveare di fori regolari. Ed è forse per questo che il gusto, che potrebbe essere più deciso, disperde la nostra attenzione.

Prezzo: 40 euro

8. Bompiani

Roma

La glassa è un rischio che conosce bene Walter Musco, che della pasticceria è un designer e per questo sembra saper prevenire cedimenti e brutture: ecco il più bel cappello zuccherato-mandorlato di questa classifica, che se ben notate tante glasse non ne ha. Spicca anche per struttura e sviluppo dell’alveolo il bel panettone di Pasticceria Pompiani, la meglio piazzatasi su Roma nonostante un retrogusto vagamente allappante che fa tanto fine pasto dell’ultimo dell’anno.

Prezzo: 38 euro

7. De Vivo (+13 posizioni)

Pompei (NA)

Presenzialista di questa classifica, il panettone di De Vivo non delude e anzi torna ai vecchi fasti, ovvero in piena top ten. Pare un pan brioche fatto in casa, una coccola, tanto da discostarsi dall’idea che il classicissimo lievitato porta in seno. Di maestoso aspetto a partire dalla regale scarpatura, burrosissimo, brilla nella struttura e dona addirittura note tostate e cedri (le note tostate e i cedri sono purtroppo rari nei panettoni d’oggi). I canditi potrebbero darci maggiore soddisfazione, ma il “Panmilanese” di Pompei ha altre qualità.

Prezzo: 40 euro

6. D&GPatisserie – Denis Dianin (rientrato)

Selvazzano Dentro (PD)

Agrumatissimo e quasi speziato, il classico Milano di Denis Dianin rientra in classifica con un complesso aromatico di amaro, dolce e acido che ha del virtuoso. Ci appuntiamo che siamo di fronte a un panettone “da degustazione”, di quelli che è bene godersi una fettina alla volta e possibilmente condividere data l’intensità. Troppa? No, basta tenerne conto per non stancarsene, a meno che non siate fanatici dell’arancia.

Prezzo: 36 euro

5. La Ruota (rientrato)

Perdifumo (SA)

Questa pasticceria cilentana non era passata inosservata alla nostra redazione, già oggetto di valutazione nel panel d’assaggio pre-Natale. Epperò solo ora riesce a totalizzare grandi valutazioni e il merito è senza dubbio dell’equilibrio tra morbidezza e tostatura tanto arduo da ottenere nel tentativo di mantenere al massimo l’umidità, lesinando sulla cottura: in questo caso il punto di congiunzione tra la nota amarognola della buccia “Milano” e la vaporosità è da manuale, con una crosta piacevolissima.

Prezzo: 30 euro

4. Lorenzoni (new entry)

Monte San Savino (AR)

Il pasticciere della Valdichiana Stefano Lorenzoni svetta per armonia dei sapori in una consistenza soffice perfetta, tra filature lanose, texture memorabili e note vanigliate marcate. Le note dei redattori lamentano un candito troppo piccolo e ingeneroso, che costa il podio alla Toscana.

Il pasticciere della Valdichiana Stefano Lorenzoni

Prezzo: 30 euro (per 750 grammi)

3. Ciacco (+4)

Parma

Una dei maggiori sollazzi della redazione è vedere crescere piano piano gli artigiani, che panel dopo panel si ritagliano in classifica un posto sempre migliore, confermando una scommessa. Il caso è quello di Stefano Guizzetti aka Ciacco Lab, gelatiere di Parma e oggi lievitista dal talento consolidato: new entry del 2020, nel 2021 era in top ten e nel 2022 si piazza sul podio. Merendona morbidissima, generoso in canditi e uvette sul limite con la sproporzione, complice i pezzi d’agrume più grandi di tutto il nostro test.

Prezzo: 38 euro

2. Bedussi (+11 posizioni)

Brescia (BS)

Il lavoro di Francesco Bedussi, lievitista del 1987 nonché pastry chef nell’attività di famiglia, prende undici posizioni, scalando la vetta di questa classifica e raggiungendo la seconda posizione. E con l’intralcio di una glassa – che già di per sé non agevola l’artigianato del panettone – leggermente scomposta, a pois. Su filatura, consistenza e aromi, però, siamo nell’ambito della perfezione.

1. Andrea Tortora (stabile)

Volta Mantovana (MN)

Andrea Tortora mantiene la posizione dello scorso anno, la prima, nella classifica di Dissapore dedicata ai migliori panettoni artigianali. Come dicevamo dodici mesi or sono, è la complessità aromatica a sbaragliare la concorrenza, in un grande equilibrio tra la dolcezza del morso, l’intensità aromatica dell’impasto e la qualità tattile e gustativa dei canditi.

Profumato, generoso nell’uso della spezia, quello di Tortora è un panettone contemporaneo: nonostante la super-vaniglia e la pomposità di agrume e uvette succosissime (è pur sempre Natale), la dolcezza è limitatissima. Anzi il panel avverte una lieve, ma netta, punta di salato. Ed è anche per questo che non ci si stancherebbe mai di mangiarlo.

Prezzo: 45 euro