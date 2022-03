Crisi alimentare: Ursula von der Leyen e Joe Biden “agiranno congiuntamente”

di Valentina Dirindin 26 Marzo 2022

Il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno dichiarato ufficialmente di voler agire in modo congiunto per combattere la crisi alimentare causata dall’attacco alla Russia nei confronti dell’Ucraina.

Una situazione che sta allarmando il mondo intero – e che desta preoccupazione soprattutto nei paesi più poveri – e che ha portato i due rappresentanti di Europa e Stati Uniti a fare una dichiarazione congiunta per affermare la duplice “condanna dell’ingiustificata e non provocata guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

“Siamo solidali con il popolo ucraino”, hanno scritto Von der Leyen e Biden, “che difende coraggiosamente la propria patria, e chiediamo alla Russia di porre fine al brutale attacco contro il suo vicino. Siamo uniti nel nostro sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina. E siamo uniti nella nostra determinazione a difendere i nostri valori condivisi, tra cui la democrazia, il rispetto dei diritti umani, la pace e la stabilità globali e l’ordine internazionale basato su regole”.

In particolare, sull’argomento cibo, i due presidenti hanno affermato: “Al fine di prevenire una potenziale crisi alimentare innescata da aumenti dei prezzi e interruzioni dell’approvvigionamento alimentare innescate dalla guerra di Putin in Ucraina, intendiamo raddoppiare i nostri sforzi congiunti per aumentare la sicurezza alimentare globale e fornire aiuti alimentari diretti, ove necessario, ai nostri partner in tutto il mondo”.