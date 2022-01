Cristiano Ronaldo: jet privato per andare al ristorante tristellato di Madrid

Se ti chiami Cristiano Ronaldo puoi anche prendere un jet privato da 20 milioni di sterline per portare la tua compagna in un ristorante tristellato di Madrid.

di Manuela 13 Gennaio 2022

Ti senti già un grande quando devi andare al ristorante e a prendere la macchina ci pensa qualcun altro? Beh, allora immagina di chiamarti Cristiano Ronaldo e di decidere di portare la tua compagna Georgina in un ristorante tristellato di Madrid… prendendo però un jet privato da 20 milioni di sterline.

Beh, se ti chiami Cristiano Ronaldo puoi farlo. Secondo quanto riferito dai tabloid, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono volati a Madrid per godere di una cenetta romantica in un ristorante tre stelle Michelin e per passare una notte in un hotel di lusso.

A causa di un infortunio all’anca, Ronaldo non ha potuto partecipare alla partita della FA Cup contro l’Aston Vill. Per cui ha deciso di andare a mangiare un boccone dalle parti di Madrid, dove, fra l’altro, possiede una villa da 4,8 milioni di sterline.

Secondo i soliti ben informati, pare che per andare a cena fuori, la coppia abbia usato il jet da 20 milioni di sterline di Ronaldo per lasciare il Regno Unito. Che, d’altra parte, uno per viaggiare usa i mezzi che ha: tu una Panda, lui un jet.

Pare che la coppia abbia cenato lunedì sera all’Amos Restaurant dello chef Jesus Sanchez, uno dei due ristoranti del Rosewood Villa Magna Hotel nel Paseo de la Castellana di Madrid. L’hotel sarebbe un dei preferiti di Ronaldo sin dai tempi del Real Madrid. I due hanno cenato da soli, romanticamente non staccandosi gli occhi di dosso, entrambi vestiti di nero e col pancione di Georgina in bella mostra.

I due non sono sono andati subito al ristorante, ma si sono prima rilassati sulla terrazza dell’hotel, ordinando da bere. Solo successivamente sono andati a mettere le gambe sotto al tavolo, come si suol dire, chiedendo un menu di prova da 72 sterline a testa incentrato su pesce e verdure fresche.

Non è ben chiaro il perché i due abbiano soggiornato in hotel quando hanno la loro tenuta La Finca vicino a Madrid.