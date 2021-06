Cristiano (Ronaldo): la bottiglia di Ikea da usare solo per l’acqua

L’ormai “storico” gesto di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa ad Euro 2020, ovvero lo spostamento di due bottigliette di Coca-Cola in favore di una semplice bottiglia di acqua, continua ad avere un certo riverbero. E così anche Ikea si è inventata una nuova linea di bottiglie (da usare solo con l’acqua), chiamate “Cristiano” proprio in onore del calciatore portoghese, e ovviamente per cavalcare l’onda mediatica del momento.

E così la bottiglia di vetro di Ikea – la Korken – che è già in commercio, viene venduta anche con il nome “Cristiano” al prezzo di 1 dollaro e 99 centesimi. Ma, a differenza della Korken, la Cristiano può essere appunto riempita solo con acqua.

L’annuncio è arrivato dai profili Twitter e Instagram di IKEA Canada. Un gran bel lavoro dell’ufficio marketing, non c’è altro da aggiungere.