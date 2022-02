Cristoforo Trapani è il nuovo executive chef del Caruso, Belmond Hotel in Costiera

di Luca Venturino 21 Febbraio 2022

Cristoforo Trapani è pronto a una nuova avventura: lo chef classe 1988, originario della penisola Sorrentina, è infatti stato annunciato come nuovo executive chef del Caruso, a Belmond Hotel, nella cornice della Costiera Amalfitana. Qui, Trapani troverà una nuova occasione in cui riversare la sua esperienza e creatività, famosa per la sua tendenza a favorire i prodotti autoctoni e le lavorazioni improntate alla semplicità.

Noto ai più soprattutto per le sue esperienze maturate in alcuni dei più importanti stellati al mondo, chef Trapani è fresco della lunga avventura al Ristorante Magnolia dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi, dove è stato anche riconosciuto dalla Guida Michelin con una stella. Nella sua nuova incarnazione in Costiera, Trapani manterrà la sua linea culinaria personalizzata, che immagina gli ingredienti della sua terra (uno su tutti, il limone sfusato amalfitano) come protagonisti indiscussi dei suoi piatti. “Sono felice di tornare a casa e poter iniziare questo nuovo viaggio nella terra dove sono nato e che ha visto sbocciare la mia grande passione per la cucina” ha commentato lo chef. “Al Caruso, la mia creatività troverà nuove forme di ispirazione, la bellezza sospesa tra cielo, mare e natura, sarà trasferita nel gusto di piatti, espressione di emozioni dell’anima”.

In Costiera lo aspetta uno spazio completamente nuovo, progettato e curato personalmente dal General Manager Alfonso Pacifico, che promuove la bellezza come assoluta protagonista e che permette agli ospiti di gustarsi lo spettacolo della preparazione dei piatti. “Sono entusiasta di questa nuova avventura” ha dichiarato a tal proposito il GM Pacifico “che vedrà protagonista l’energia, la determinazione e la tenacia dello Chef Trapani, il quale ha sempre creduto nella sua passione e ritorna alla sua terra d’origine per condividerla e trasmetterla nei piatti creati per il nostro Ristorante Belvedere”.