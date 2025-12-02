“Cronache DiPizza – Le Marche in 20 pizzerie”: un libro dedicato alle pizzerie marchigiane

Raccontare la regione Marche attraverso il punto di vista della pizza: è questo l’ambizioso obiettivo di “Cronache DiPizza – Le Marche in 20 pizzerie” di Andrea Bevilacqua, giornalista di diverse testate marchigiane e autore di Garage Pizza, e Antonio Fucito, fondatore di Garage Pizza, ed edito da Giaconi Editore. Un progetto in collaborazione con NetAddiction, Garage Pizza e Dissapore, e sostenuto da Molino Mariani con il supporto della Regione Marche.

Le Marche raccontate attraverso la pizza

L’opera è frutto di un lavoro intenso, un’impresa necessaria per raccontare “una regione d’eccellenza, l’unica regione al plurale d’Italia”, come sottolinea Bevilacqua. Il libro non si limita infatti a un semplice elenco di locali, ma intende narrare il territorio e le sue peculiarità. L’intento principale è quello di utilizzare le pizzerie come chiave di lettura per esplorare la regione. Ognuna delle pizzerie selezionate ha una pagina dedicata, con la pizza che meglio la rappresenta, punto di partenza per poi approfondire con curiosità, leggende e ricette tipiche locali.

Gli autori hanno selezionato attentamente 20 pizzerie che incarnano al meglio l’identità marchigiana: una selezione guidata dalla volontà di andare oltre la conoscenza della pizza, permettendo ai lettori di conoscere “in maniera viscerale questa regione”. Il criterio fondamentale è stata l’individuazione di attività che mantenessero un elevato standard qualitativo e che fossero ambasciatrici del territorio: “ci siamo preoccupati poi di individuare quelle che per noi sono 20 pizzerie che al meglio raccontano la regione, che fanno qualità”.

Oltre ai contenuti regionali, il libro offre un formato ricco di dettagli pratici e curiosità: al suo interno, i lettori troveranno foto, ricette di ciascuna pizzeria, aneddoti e approfondimenti su ingredienti anche poco conosciuti come il Mosciolo di Portonovo, il Paccasassi, o la Mela Rosa dei Monti Sibillini, che il pubblico ha potuto toccare con mano, in un evento che ha visto come partner Molini Pivetti, Bob Robotics, Solania, Fior D’Agerola, Emme Distribuzione, Lactosolution e We Are Factory.

“Cronache DiPizza – Le Marche in 20 pizzerie” viene pubblicato proprio mentre Giaconi Editore festeggia i 15 anni dall’uscita del primo libro, confermando la propria passione per la divulgazione del bello e buono della regione di Leopardi e Rossini, con un volume a cui ha contribuito anche uno dei grandi maestri della pizza italiana: Franco Pepe, da molti salutato come il miglior pizzaiolo del mondo, che ha firmato la prefazione. Il volume è ordinabile sul sito di Giaconi Editore al costo di 15 euro.