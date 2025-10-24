Quali pizzerie provare in Puglia settentrionale? La selezione Di Pizza

La scena della pizza contemporanea deve moltissimo alla Puglia, così ricca com’è di ingredienti fondamentali per il piatto più amato del mondo: pomodori, olio, erbe e le mitiche stracciatelle e burrate, che qui sono nel loro habitat naturale, riuscendo a convincere anche il più critico verso la tendenza moderna ad un loro uso ubiquo. Un’identità gastronomica fortissima, che non può che riflettersi appieno sulla pizza.

Concentrandosi sulla Puglia settentrionale, fino alla provincia di Bari, la regione stupisce per l’ampissima varietà delle tipologie di impasti: il panorama spazia da prodotti simili alla tonda romana, non mancano omaggi alla pizza napoletana e alle sue versioni più contemporanee, arrivando fino alle specialità in padellino.

Come funziona la selezione

Per la sua terza tappa del 2025, Di Pizza, il format itinerante creato da Garage Pizza ha esplorato approfonditamente la zona, testando in incognito numerose pizzerie: l’obiettivo è quello di offrire una fotografia della scena locale delle offrendo una guida credibile e autentica.

Come sempre, la selezione è stata decisa in autonomia, mettendoci la faccia e la firma, ed è improntata unicamente sulla qualità della pizza nel piatto e della pizzeria nel complesso. Questa non è una classifica, ma uno strumento essenziale per aiutare gli appassionati a navigare le proposte.

I partner che hanno sposato appieno lo spirito di Di Pizza, sostenendo l’iniziativa, sono Molini Pivetti, Solania Pomodoro, Bob Robotics, Fior d’Agerola, Lactosolution ed Emme Distribuzione.

La selezione, soprannominata “I Magnifici 7+7“, si è concretizzata in un evento di celebrazione, un momento di festa in cui i pizzaioli hanno collaborato per far provare le proprie creazioni agli invitati, durante la premiazione che si è svolta presso Alterego Pizza Boutique ad Andria.

Le 14 pizzerie della Puglia Settentrionale selezionate da Garage Pizza