di Manuela 4 Agosto 2021

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti della Crostata albicocca, Biscotto farro e Pasticceria thè di Biscottificio Pasquinucci a causa di un rischio chimico. In questo caso, sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito che la data dei controlli effettivi presente sugli avvisi di richiamo veri e propri coincide: è quella del 3 agosto 2021.

In tutti i seguenti richiami, sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato sia il nome del produttore è Biscottificio Pasquinucci, con sede dello stabilimento in via A. Gramsci 8 a Perignano di Casciana Terme Lari (PI). Nell’avviso di richiamo, invece, non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore.

Di seguito troverete la denominazione di vendita esatta, i numeri dei lotti di produzione e la data di scadenza o termine minimo di conservazione dei prodotti interessati dal richiamo:

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la possibile presenza di tracce di ossido di etilene al di sopra dei limiti consentiti dalla legge nella farina di carrube utilizzata nella passata di albicocche “M” dell’azienda Unigrà srl.

Nelle avvertenze non è indicato nulla di particolare, ma in questi casi il consiglio è quello di non consumare i numeri di lotto sopra indicati se già acquistati e presenti in casa.