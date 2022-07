Cucina, a lezione da chef Internet: il 95% degli italiani cerca le ricette online

Per cercare l'ispirazione in cucina ben il 95% degli italiani si affida a Internet, e i piatti più ricercati rimangono i più semplici.

di Luca Venturino 11 Luglio 2022

La quasi totalità degli italiani – il 95%, a essere precisi – si affida a Internet per cercare l’ispirazione in cucina, e il 67% volge invece lo sguardo verso i social media. Nel contesto del web, chiaramente, Google la fa ancora da padrone: il 56% delle ricerche in questo ambito passano proprio attraverso di lui, mentre nell’universo social la piattaforma più di successo è YouTube (46%): è quanto emerso da un recente studio redatto dall’Osservatorio Nestlé sul mondo delle ricette e sulle più moderne abitudini di ricerca.

Interessante notare, in questo contesto, che tra le fasce più giovani (ossia tra quelle che comprendono i 18-24enni e i 25-34enni) sia in realtà Instagram il re (o forse la regina?) della cucina, mentre quelli appena più anziani (34-44 anni) si affidano soprattutto a siti web o ai blog degli appassionati di cucina. Terminando la nostra carrellata generazionale notiamo infine che i 45-54enni preferiscono invece la dimostrazione visiva offerta dai tutorial su YouTube, mentre gli over 55 rimangono fedeli ai ricettari di famiglia. Prima dell’invasione dei social media, invece, il 62% prendeva spunto principalmente dai libri di cucina e il 52% dai ricettari di famiglia, mentre appena il 46% cercava la ricetta su Internet.

I piatti più ricercati dagli italiani, invece, rimangono però quelli più semplici: la pasta (in ordine, alla boscaiola, con peperoni e pasta e fagioli) occupa di fatto il primo posto con la torta di pere che segue a ruota, e poi ancora pancake, crepes e infine pizza. A sorpresa al sesto posto troviamo ancora i biscotti di Squid Game; mentre poke, porridge e insalata di riso (classico estivo) si distinguono per essere in forte aumento.