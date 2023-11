Cucina Botanica debutta in televisione: la prima puntata è il 19 novembre

di Luca Venturino 13 Novembre 2023

Le ricette di Carlotta Perego, mente che ha dato vita a Cucina Botanica, sono pronte a fare il loro approdo nel piccolo schermo con – zero punti se l’avevate intuito, che a sto giro era facile facile – un programma di cucina. Tra le mani non abbiamo altro che una breve clip promozionale puntualmente apparsa sul profilo Instagram di Cucina Botanica, una abbondante didascalia di accompagnamento e una data di debutto – tutto il necessario per cominciare a sbirciare qualche dettaglio prima della messa in onda ufficiale.

L’Orto di Carlotta – questo il nome del programma in questione – farà il suo debutto domenica 19 novembre, alle ore 10, su Food Network, canale 33; e si tratterà, come spiega la stessa Carlotta nel sopracitato post su Instagram, del primo programma televisivo nella storia del nostro caro e vecchio Stivale a trattare interamente la cucina vegetale.

Tutto quel che c’è da sapere sul programma TV di Cucina Botanica

Delicati colori a pastello, sorrisoni cottagecore, un filtro caldo che fa sentire comodi e coccolati – il programma televisivo di Cucina Botanica, prima ancora di parlare alla pancia, si rivolge soprattutto agli occhi. Come accennato in apertura di articolo la messa in onda ufficiale è prevista per il 19 di novembre, ma su Instagram – così come nel palinsesto pubblicitario del piccolo schemo – sono già apparsi qualche video che ci fa presagire toni e aspetto del progetto.

“Il nostro programma TV” scrive Carlotta di Cucina Botanica nella didascalia che accompagna il video. “Finalmente, dopo quasi un anno di lavoro, ve lo posso svelare! Tra pochissimo potrete assistere a “L’Orto di Carlotta” su @foodnetworkitalia (Canale 33). Ci tengo tantissimo a specificare che questo è il primo programma televisivo in Italia dedicato interamente alla cucina vegetale. E sono orgogliosissima di portare il mondo di Cucina Botanica in TV”.

Non può mancare il rito dei ringraziamenti: “Ringrazio tantissimo il mio team e la produzione di @bloom_media_house, la rete @discoveryplusit e il canale @foodnetworkitalia, oltre a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del programma, per aver creduto in questo progetto e avermi dato la fiducia necessaria per realizzarlo insieme” continua Carlotta. “E ovviamente ringrazio voi, la community di Cucina Botanica, per il supporto e il calore che ci date sempre, senza cui nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile! La prima puntata sarà domenica 19 novembre alle 10 sul canale 33″.

Infine, una strizzata d’occhio al futuro: “Non vi nascondo che il vostro sostegno sarà fondamentale: se il programma avrà un alto riscontro, questo progetto potrà ampliarsi ancora di più in futuro!”.