Bruno Barbieri pubblica un nuovo ricettario: “Si fa così”

di Manuela Chimera 11 Novembre 2023

È verità universalmente riconosciuta che nel caleidoscopico mondo dei ricettari, man mano che ci si avvicina al Natale, magicamente i libri di ricette si moltiplicano come Gremlins. Il che ci sta, altrimenti non sapremmo più cosa regalare. Fra i ricettari da selezionare come strenne di Natale dovete aggiungere anche il nuovo libro di ricette di Bruno Barbieri dal titolo Si fa così.

Cosa ci sarà nel nuovo ricettario di Bruno Barbieri?

A dare l’annuncio è stato lo stesso Bruno Barbieri. Sul suo profilo Instagram da qualche giorno si susseguivano post in cui profetizzava l’arrivo di tante novità. E una di queste si è rivelata essere il suo nuovo libro di ricette.

La foto del post mostra la foto che sarà nella copertina del libro, ovvero un Bruno Barbieri sorridente che cammina per strada con la sua giacca a righe e una sporta piena di verdure. Nella didascalia il giudice di MasterChef Italia ha avvisato tutti che era arrivato il momento di svelare un’altra grande novità: l’uscita del suo nuovo libro Si fa così.

Praticamente lo chef ha deciso di trasformare la sua rubrica in un vero e proprio ricettario su carta stampata, in modo da poterlo sfogliare e conservare. Tuttavia rispetto alla sua rubrica ci saranno anche tante ricette in anteprima. Nel ricettario troveranno spazio piatti regionali, piatti da street food e classici dell’hotellerie, per accontentare un po’ tutti.

Barbieri ha poi cercato di allettare i suoi fan rivelandogli che chi preordinerà il libro entro il 16 novembre ecco che riceverà quattro video ricette in modo da preparare un “pranzo di Natale pazzesco”, parole sue.

Ovviamente in sollucchero i fan che, fra un complimento e l’altro, si sono scatenati, in senso buono e ironico:

“bravo chef! E’ la prima volta che la vedo con la sporta della spesa!!!”

“Ho la giacca uguale, buon segno”

“Vogliamo il so fa così dell’hotellerie!”

“BRUNOOO! REGALAMELO”

“che sef pasesco”

Se poi volete regalare una combo di ricettari, di recente potete sbizzarrivi con il ricettario che chef Gator di Yellowstone (con le ricette del ranch della famiglia Dutton), il nuovo libro di ricette ufficiali di Game of Thrones (magari eviterei di realizzare il banchetto delle Nozze Rosse, ecco, quello no, dai), il libro di ricette dei Pokémon, il libro di ricette a tema SottoSopra di Stranger Things e c’è pure il primo libro di ricette di Gisele Bundchen che per una volta sveste i panni della modella per cimentarsi ai fornelli.

Qui trovate il post di Bruno Barbieri: