Da Cracco al Burger King: Ultima Generazione ne ha per tutti

Forse, dopo l’ultima protesta finita con la sottrazione di un cellulare e un reciproco scambio di denunce, Carlo Cracco potrà ritenersi al sicuro dalle iniziative di Ultima Generazione, che per il momento sembra avere optato per un nuovo obiettivo, decisamente agli antipodi gastronomici dello stellato in Galleria a Milano: dal fine dining al fast food, le proteste degli attivisti si sono spostate verso Burger King, quello vicino alla sede universitaria di Palazzo Nuovo a Torino

Il blitz da Burger King

Cambia lo scenario ma il modus operandi resta il medesimo, quello del blitz a sorpresa a favore di videocamere, tra l’imbarazzo degli avventori. Erano più o meno le 13 quando un gruppo di attivisti è entrato nel ristorante e, mentre due si sono arrampicati sul banco srotolando uno striscione con il titolo della campagna “il giusto prezzo”, altri due si incatenavano ai totem con i touchscreen su cui si effettuano le ordinazioni. Tutto ciò “per parlare con i clienti del fast food e denunciare i danni ecologici e di salute che causa il sistema alimentare e di sfruttamento del lavoro promosso da Burger King e più in generale dalla filiera dei fast food”.

Una protesta in cui non sono mancati particolari ironici: dal manifestante che aiuta il personale a pulire il bancone su cui sono saliti, alla maschera del ministro Lollobrigida indossata da una degli attivisti, con tanto di cartello con una sua malaugurata citazione: “I poveri mangiano meglio dei ricchi”. “Non ho mai visto Lollobrigida al Burger King”, sottolineano da Ultima Generazione: questo è certo, vista la preferenza che il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare ha espresso verso i concorrenti di McDonald’s.

Stavolta gli attivisti non cercano pasti gourmet gratis, ma le ragioni della protesta vanno dagli stipendi, alle cause ambientali, come spiegato in una nota diffusa dal gruppo:

“Un lavoratore italiano di Burger King percepisce un salario mensile ridicolo rispetto alla fatica e ai ritmi massacranti che deve affrontare ogni giorno. Tanto che solo il 38% dei dipendenti della multinazionale americana è soddisfatto del proprio stipendio”

“Non si può inoltre ignorare -prosegue la nota- il fatto che parliamo di cibo ultra-processato, pieno di aromi sintetici, studiato per creare dipendenza e prodotto da un sistema che devasta l’ambiente. Deforestazione, allevamenti intensivi, spreco di risorse: tutto per continuare a vendere hamburger a basso costo a discapito del pianeta. Quello di Burger King è un cibo che fa ammalare di obesità e di diabete, prodotto con lo sfruttamento delle risorse naturali, dei grandi allevamenti intensivi, con enormi emissioni di CO2, con scarso rispetto del benessere animale, e dei lavoratori del settore agricolo in tutto il pianeta”.