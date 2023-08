Dabiz Munoz: lo chef del Diverxo spiega perché si è rivolto a un nutrizionista

di Manuela Chimera 16 Agosto 2023

Tramite un post pubblicato su Instagram, Dabiz Munoz ha spiegato ai suoi fan perché ha deciso di chiedere aiuto a un nutrizionista. Lo chef del DiverXO ha spiegato che la prima foto che vediamo nel post è di oggi, mentre le altre risalgono a Pasqua. Visto che da un po’ di tempo non si sentiva bene, ha deciso di fare alcuni esami del sangue e visite specialistiche: da qui la decisione poi di ricorrere a un nutrizionista.

Dabiz Munoz e il percorso dal nutrizionista

Lo chef ha spiegato che le analisi erano nella norma per quanto riguardava glucosio e colesterolo, il che è stato un bene. Solo che faceva poco sport, si sentiva stanco tutto il giorno, dormiva male e aveva poche energie. Chi lo conosce sa che è una persona iperattiva, dalle energie quasi illimitate. Non era dunque da lui sentirsi così.

Fermo restando che, magari, la mancanza di sonno potrebbe anche in parte essere imputata al fatto che è diventato papà da poco (anche se il suo malessere è cominciato prima, a dire il vero), ecco che Munoz si è reso mestamente conto di un fatto inequivocabile: a 43 anni non si può fare tutto quello che si faceva quando si era giovani.

Così lo chef ha capito che doveva prendersi maggiormente cura di se stesso se voleva continuare a fare tutto con la massima intensità, dedizione, impegno e sacrificio a cui si era abituato nel corso degli anni.

Così, circa quattro mesi e mezzo fa, è andato da un nutrizionista amico e ha imparato che non conta solo quello che mangi, ma anche come lo mangi, come lo combini e quando lo mangi. Il nutrizionista gli ha spiegato cosa dovesse mettere nel piatto tutti i giorni, cosa poteva e cosa non poteva mangiare. Lo chef ha poi adattato il tutto al suo stile di vita, cosa difficile, ma non impossibile da fare.

Lo chef ha ammesso che non ha seguito la dieta al 100%, anche perché, per via del suo lavoro, passare le sue giornate a cucinare e assaggiare per molte ore. Ma dandosi una regolata ecco che è riuscito a ridurre i fastidi al sistema digerente, a dormire meglio perché andava a letto più leggero e ad avere più energia al mattino, alzandosi presto come mai aveva fatto, allungando le giornate.

Da quando ha iniziato a fare ciò, si sente anche più creativo, audace, veloce e mentalmente produttivo. Il tutto è stato poi accompagnato da tanto sport: non si limita più solo a correre come faceva prima (cosa che gli provocava dolori e infortuni), ma ha abbinato alla corsa anche altri sport che lo divertono parecchio, fra cui il ciclismo, il paddle tennis e lo yoga.

Lo chef ha poi concluso il post svelando il segreto più importante di tutti, quello che lo ha rimesso in forma: praticamente non beve più alcolici, se non sporadicamente e con moderazione.

