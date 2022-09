Dabiz Muñoz premiato come The Best Chef 2022 per il secondo anno consecutivo

Chi è il The Best Chef 2022? Sempre lui: Dabiz Muñoz conquista l'ambito titolo per il secondo anno consecutivo.

di Manuela 21 Settembre 2022

E per il secondo anno consecutivo il premio come The Best Chef 2022 va a… Beh, sempre a lui, a Dabiz Muñoz. Il riconoscimento è arrivato martedì e quest’anno la premiazione si è tenuta a Madrid.

Centinaia di chef provenienti da tutto il mondo si sono riuniti nella Galleria del Cristallo del Palacio de Cibeles, la sede del comune di Madrid. Qui chef Muñoz ha bissato il successo dell’anno scorso. Già nel 2021, infatti, aveva raggiunto la pole position grazie al lavoro svolto nel suo ristorante DiverXO. E quest’anno non solo ha duplicato il successo dell’anno passato, ma ha anche ottenuto altri due premi: quello come Miglior ristorante di Madrid e il premio di Miglio chef votato da colleghi professionisti.

Davanti alla platea fatta di colleghi, critici, ristoratori e amanti del cibo in generale, ecco che Dabiz Muñoz ha ringraziato tutti con le seguenti parole: “Grazie elettori e colleghi, è un onore, una cosa incredibile”. Poi lo chef ha ringraziato anche la moglie, Cristina Pedroche, supporto fondamentale e tutto il suo team.

La classifica di quest’anno ha visto poi un altro spagnolo sul podio: al terzo posto si è piazzato Joan Roca. In effetti in questa edizione la Spagna è stato il Paese con il maggior numero di nuovi chef presenti, seguita a ruota da Italia e Francia.

Fra gli altri premi attribuiti ci sono stati anche:

Best Chef Food Art: Natsuko Shoji

Best Rising Star Chef: Jessica Rosval

Best Pizza Award: Franco Pepe della pizzeria Pepe in Grani (anche lui vincitore del medesimo premio per due anni consecutivi)

Ma ecco la top ten dei Best Chef 2022:

Dabiz Muñoz (Spagna) Rene Redzepi (Danimarca) Joan Roca (Spagna) Massimo Bottura (Italia) Andoni Luis Aduriz (Spagna) Bjorn Frantzén (Svezia) Disfrutar (Spagna) Alain Passard (Francia) Ana Ros (Slovenia) Alex Atala (Brasile)

Fra gli italiani, figurano in quarta posizione Massimo Bottura, in 14esima Niko Romito, in 17sima Riccardo Camanini, in 26esima Paolo Casagrande, in 30esima Mauro Uliassi, in 32esima Enrico Crippa, in 47esima Giuseppe Iannotti, in 58esima Antonia Klugmann, in 59esima Floriano Pellegrino, in 68esima Felix Lo Basso, in75esima Diego Rossi, in 79esima Moreno Cedroni, in 83esima Domenico Marotta, in 89esima Norbert Niederkofler e in 99esima Stefano Baiocco.