Dabiz Munoz trasferisce il DiverXO in periferia, in mezzo alla natura

Lo chef Dabiz Munoz ha deciso di trasferire il suo ristorante DiverXO più in periferia, in mezzo alla natura. Anzi: in mezzo a un bosco.

di Manuela 11 Luglio 2022

Dabiz Munoz aveva già annunciato in precedenza che avrebbe trasferito il suo DiverXO in altra sede, ma non aveva specificato dove. Ma adesso lo chef ha fatto sapere a tutti che la nuova location del DiverXO sarà a Pozuelo, in mezzo alla natura, anzi, in mezzo a un bosco.

Grazie al nuovo partner La Finca, il DiverXO potrà spostarsi dall’attuale sede al piano terra dell’hotel NH Eurobuilding a Madrid (una location non bellissima anche esteticamente a dire il vero, soprattutto se rapportata all’eccellenza del locale in questione) a Pozuelo. Qui lo chef avrà a disposizione ben 1.900 metri quadrati, contro gli attuali 600.

Dopo la pandemia, chef Dabiz Munoz ha più volte ribadito il fatto che voleva modificare il concept del suo ristorante, fra l’altro l’unico tristellato di Madrid. Quello che stava facendo non gli piaceva e non stava gestendo bene le cose, motivo per cui ha deciso che era ora di fare qualche cambiamento.

Il nuovo Super DiverXO dovrebbe aprire i battenti nel primo trimestre del 2024: lo scopo dello chef è quello di dare vita al miglior ristorante della storia. Entusiasmo alle stelle, dunque, anche se ancora mancano le fondamenta del nuovo edificio che ospiterà il locale e non sa ancora chi si occuperà delle decorazioni. Però Munoz sa già che proporrà una cucina creativa e che il ristorante avrà tre terrazze a disposizione.

Ma non finisce qui: anche StreetXO ha cambiato sede. Il locale chiuderà i battenti il 24 luglio e li riaprirà a fine settembre/inizio ottobre al n. 47 di Serrano Street. E nel 2023 questo concept sbarcherà anche a Dubai.

RavioOX, invece, per adesso rimane lì dove sta, anche perché il concept dedicato alla pasta e agli gnocchi ha aperto i battenti solamente un paio di mesi fa.