Damiano Carrara diventa papà: ecco la prima figlia del pasticcere

Fiocco rosa a casa Carrara Maggenti: “Benvenuta al mondo Dafne” si legge infatti in un post pubblicato dalla coppia sui propri profili Instagram, “amore della nostra vita”. Damiano Carrara è dunque diventato papà: chissà che, un po’ come ha fatto Enrico Bartolini non troppo tempo fa, non porti la piccola a visitare una pasticceria?

La notizia della gravidanza era stata annunciata dallo stesso giudice di casa Bake Off durante un’apparizione nel salotto di Antonella Clerici, a È sempre mezzogiorno: “Bellissima, mi viene già da piangere” aveva spiegato. “Molto presto… Chiara aspetta un bimbo e saremo in tre. Diventiamo mamma e papà”.

Il gender reveal e le reazioni dei social

Festa grande, dunque, ma difficile parlare di sorpresa: appena una manciata di mesi fa, ad aprile, la stessa coppia aveva pubblicato un breve video in cui svelavano il sesso del bebè in arrivo. Come? Il medium non poteva che essere una torta, naturalmente: una torta con l’interno tutto in rosa.

“Quante volte a chiederci se l’amore più grande della nostra vita sarebbe stato un lui o una lei” si legge nella didascalia scritta dai due. “Abbiamo deciso di scoprirlo nella nostra casa, solo noi due (e Paco) emozionatissimi e in attesa davanti alla torta più importante della nostra vita che cela la scoperta più dolce”. Torta tutta bianca: ma basta un colpo di coltello per rivelare il cuore rosa.

La nascita della piccola Dafne è naturalmente stata accolta dalle congratulazioni e dagli auguri da moltissimi follower, ma tra i commenti spuntano anche le spunte blu appartenenti agli amici e ai colleghi del mondo dei riflettori: da Csaba dalla Zorza fino ad Antonella Fiordelisi e Katia Follesa, passando anche e soprattutto per Antonella Clerici – un tripudio di cuori e parole dolci per festeggiare il più prezioso “pasticcino” del pasticcere più famoso dello Stivale.