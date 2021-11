Daniel Humm: il Claridge’s di Londra bocca la conversione al menu vegano

di Luca Venturino 15 Novembre 2021

Poco più di un mese fa vi avevamo raccontato il parere di Daniel Humm, secondo il quale “L’unico menu sostenibile è quello vegetale”: una linea di pensiero volta alla salute del pianeta, che lo chef aveva già adottato trasformando il menu del suo celebre Eleven Madison Park in una proposta al 100% vegana; e che ora ha tentato di riprendere proponendo la medesima conversione anche al Davies and Brook al Claridge’s, iconico hotel londinese.

Peccato che questa volte l’idea di Humm sia stata accolta con un sonoro “no grazie”, tanto che chef e hotel abbiano deciso di proseguire per strade diverse. A darne l’annuncio è il Claridge’s stesso, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale: “Rispettiamo e comprendiamo completamente la direzione culinaria di un menu completamente vegetale che Daniel ha voluto abbracciare e sostenere e che ora vuole introdurre a Londra”, si può leggere. “Tuttavia, al momento questo non è il percorso che desideriamo seguire qui al Claridge’s, e quindi, con rammarico, abbiamo deciso di comune accordo di prendere strade separate”.

La proposta di Humm avrebbe allontanato dal menu piatti iconici come l’anatra stagionata con lavanda e miele o il pollo fritto del Claridge’s: un costo di opportunità evidentemente troppo salato da pagare. Lo chef, tuttavia, sembra averla presa con relativa filosofia, e rinnova la sua determinazione nel voler perseguire questa nuova linea culinaria: “Il futuro per me è vegetale”, ha scritto in un post su Instagram.