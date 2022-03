Danimarca: catena di supermercati boicotta qualsiasi merce russa

In Danimarca la catena di supermercati Netto ha deciso di boicottare i prodotti russi: non venderà più nessuna merce proveniente dalla Russia.

di Manuela 1 Marzo 2022

Andiamo in Danimarca perché qui la catena di supermercati Netto ha deciso di boicottare qualsiasi merce russa: non venderà più nessun prodotto proveniente dalla Russia.

A dare la notizia è stata la società madre Salling: in un annuncio ha spiegato che rimuoverà i prodotti russi dai supermercati Netto della Danimarca, Germania e Polonia. Inoltre tale misura verrà applicata anche agli ipermercati danesi di proprietà di Salling Fotex e Bilka. E considerando che Netto ha più di 500 sore in Danimarca e 600 negli altri paesi, non è certo poco.

In pratica dagli scaffali dei supermercati Netto spariranno circa 20 prodotti di importazione russa, fra cui anche vodka (il cui boicottaggio pare che sia partito dagli USA, ma che potrebbe avere poco impatto a dire il vero), cioccolato e dentifricio.

Anche Per Bank, CEO di Salling, su Twitter ha confermato questa decisione. Questa non è certo la prima azienda che ha deciso o di non importare più i prodotti russi o di bloccare la produzione/attività in Russia, nell’ottica sempre delle sanzioni che l’Occidente sta imponendo al paese russo a causa dell’invasione dell’Ucraina.

Per esempio in Finlandia, lunedì scorso il monopolio nazionale delle bevande alcoliche Alko ha annunciato che avrebbe tolto le bevande russe dai suoi scaffali per solidarietà con l’Ucraina.

Altre aziende, invece, come Coca Cola, hanno interrotto le produzioni in Ucraina, per non mettere a rischio i propri dipendenti.