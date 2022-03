Coca Cola interrompe la produzione in Ucraina

Coca-Cola interrompe temporaneamente la produzione in Ucraina per tutelare la sicurezza dei suoi lavoratori.

di Marco Locatelli 1 Marzo 2022

Alla luce della guerra in corso, Coca-Cola ha deciso di interrompere temporaneamente la produzione delle sue bevande in Ucraina.

Una scelta forte, dettata dalla volontà di tutelare la sicurezza i lavoratori del colosso americano in Ucraina. L’annuncio è arrivato sui social ucraini di Coca-Cola, dove è stato scritto:

“La sicurezza delle nostre persone – si legge nel post – è la nostra massima priorità. Coca-Cola ha attivato un piano di emergenza, che prevede la sospensione temporanea della nostra produzione in Ucraina e la richiesta dei dipendenti di seguire le indicazioni delle autorità locali. Stiamo monitorando la situazione”.

Nel frattempo, restando in tema, Coca-Cola ha lanciato nei giorni scorsi un nuovo gusto “misterioso” in edizione limitata. Secondo alcune indiscrezioni si potrebbe trattare di lampone. Mentre in Giappone arrivano i distributori automatici di acqua, senza bottiglia.