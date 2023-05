Dario Cecchini apre un nuovo locale a San Giovanni Valdarno

di Luca Venturino 23 Maggio 2023

Dario Cecchini, l’uomo descritto dal New York Times come “il macellaio più famoso del mondo”, si sta preparando a sbarcare a San Giovanni Valdarno, nell’Aretino: stando a quanto riportato dal giornale locale Valdarno24, l’imprenditore andrà ad aprire il suo “Cecchini Panini Valdarno” – questo, come avrete intuito, il nome del nuovo locale – ristrutturando il Bar Turismo, ormai chiuso da tempo. Secondo quanto lasciato trapelare il nuovo progetto seguirà la consueta declinazione di Cecchini, una panineria in perfetto stile toscano con tanto di specialità a base di carne – che d’altronde il contrario ci sarebbe sembrato un poco sospetto – specialità della tradizione culinaria regionale.

Dario Cecchini e il nuovo locale nell’Aretino: tutti i dettagli

“Il Bar Turismo è sorto nel 1955, il mio anno di nascita” ha spiegato Dario Cecchini ai colleghi di Valdarno24. “Porteremo avanti un progetto nel segno della tradizione e della sostenibilità dell’animale. Utilizzeremo infatti carne di manzo”. L’opera di restauro e adeguamento, cominciata proprio nei giorni scorsi e, con ogni probabilità, destinata a concludersi nei primi mesi dell’anno a venire; è tesa a recuperare ogni centimetro del vecchio locale, compresa la terrazza che si affaccia direttamente sul fiume Arno. “Un tempo ci ballavano” ricorda Cecchini. “Grazie al mio locale sarà possibile gustarci un bel panino”.

Nuovo locale, nuovi posti di lavoro. “Utilizzeremo personale del posto e il responsabile della struttura sarà Andrea Marini, un sangiovannese doc che abita a 300 metri dal Bar Turismo e che lavora con me da dieci anni”. Come accennato, i lavori di restauro sono già cominciati e il loro completamento non è previsto prima del 2024, ma Cecchini non dispera di fare il proverbiale taglio del nastro con qualche settimana di anticipo. “Sarà un posto semplice, con un buon cibo a buon prezzo”, ha spiegato.

La notizia dell’apertura è stata accolta con grande entusiasmo anche dall’amministrazione comunale: “Sono molto felice che nella nostra città apra, entro pochi mesi, una nuova attività della ristorazione legata al nome di Dario Cecchini” ha infatti dichiarato il sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi. “La sua Antica Macelleria, a Panzano, è nota in tutto il mondo ed è meta di tanti turisti, come i ristoranti che ha aperto in tanti luoghi, sinonimo di una cucina toscana tradizionale e salutare. A questo si aggiunge anche la riqualificazione di un edificio storico di San Giovanni, l’ex Bar Turismo. Ringrazio Dario, con cui abbiamo costruito un rapporto di proficua collaborazione, per avere scelto di investire a San Giovanni, con l’auspicio che il suo nome possa costituire anche uno stimolo per i turisti a conoscere e visitare la nostra città”.