David Beckham aiuta Massimo Bottura in cucina a Casa Maria Luigia

A chi non è mai successo di ritrovarsi con David Beckham come aiuto cuoco? Beh, a tutti noi disgraziatamente (anche se adesso vado a controllare meglio che non si nasconda in dispensa, non si sa mai). Ma se sei Massimo Bottura, allora può capitare che David Beckham ti aiuti a impiattare in cucina.

È quanto successo a Casa Maria Luigia. In un video che lo chef Bottura ha pubblicato sull’account Instagram di Casa Maria Luigia, ecco che si vede David Beckham che, con tanto di grembiule sopra l’abito in due pezzi, aiuta Bottura e i suoi assistenti ad impiattare le pietanze. O meglio: l’ex calciatore ha in mano un pentolino e si occupa di decorare i piatti insieme a Bottura.

Nel video, poi, lo chef dell’Osteria Francescana, ha scritto: “Un signore che sa come calciare un pallone, come scegliere un grande vino e ora come impiattare il piatto perfetto!”. Il post ha ricevuto diversi commenti, fra cui anche uno in cui si sottolineava come solo l’assistente di Bottura indossasse correttamente la mascherina, mentre lui stesso e Beckham ne fossero sprovvisti.

Comunque sia, è lecito chiedersi se si sia trattato di un’ospitata fortuita o se il tutto non possa avere a che fare con le voci che parlavano di trattative fra l’ex calciatore, Netflix e la BBC per un cooking show tutto suo. Questo solo il tempo potrà dircelo.

Questo il video di Instagram di Massimo Bottura dove si vede David Beckham nell’insolito ruolo di aiuto-cuoco: