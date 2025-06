David Beckham si è messo a vendere snacks

David Beckham ha lanciato una linea di snacks ispirati a un suo hobby. E no, stavolta il pallone non c'entra proprio nulla.

Snacks ispirati a un suo hobby. No, non il calcio: quello, a onore del vero, è stato anche e soprattutto la sua carriera. Forse non tutti sanno che nel 2020 David Beckham si è innamorato dell’apicoltura, e che a differenza dei progetti pandemici di molti di noi – ricordate quando eravamo tutti panificatori? -, questo ha trovato tempo e risorse per crescere.

Il nostro protagonista non ne ha mai fatto mistero, a dirla tutta. Api e miele sono apparse sul suo show di casa Netflix e sulla vetrina dei social, e ora sono la “benzina” della sua nuova linea di snacks. Nome di battesimo: Beeup. Tutto un programma, non è vero?

Beckham in tre gusti

Debutto assoluto in data 16 giugno: le merendine Beeup sono online anche grazie all’aiuto di Shaun Neff, già fondatore di marchi come Sun Bum, Béis e Moon Oral Care. “Fin dalla mia prima conversazione con David – ha spiegato Neff – è stato chiaro che la sua passione per l’apicoltura e il miele aveva innescato qualcosa di speciale”. E tant’è: merendine in tre gusti.

I nomi sono piuttosto eloquenti: si tratta di Very Berry, Tropical Mix e Sour Watermelon – tutti disponibili in confezioni da dieci vendute esclusivamente (al momento) nei negozi Target (fisici e digitali, badate bene) e sul sito ufficiale del marchio. La comunicazione, com’è ovvio, ha fatto massiccio – e legittimo – uso del testimonial/proprietario/ex calciatore nostro protagonista.

L’ispirazione, ha spiegato Beckham dai suoi canali social, è arrivata proprio prendendosi cura dei suoi nuovi amichetti svolazzanti. E il miele, non a caso, è l’ingrediente regina degli snacks in oggetto. Merendine che per di più sono anche senza glutine: l’idea è stata quella di “soddisfare le esigenze delle famiglie moderne con alimenti dietetici e salutari”.

E non è tutto. Come spiegato dal sito di Beeup, l’azienda “si impegna a proteggere le api e il loro ruolo vitale nell’ecosistema, collaborando con organizzazioni dedicate alla conservazione, all’educazione e alla ricerca degli impollinatori”. Beckham si dice entusiasta.