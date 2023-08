David e Victoria Beckham avvistati a un food truck a Dallas: il cameriere rimane senza parole

di Luca Venturino 11 Agosto 2023

Quella di incontrare celebrità nella realtà – e maggior ragione in luoghi “insoliti” – è sempre un’esperienza particolare: ci si convince che questi personaggi non vivono esclusivamente in una dimensione confinata dal rettangolo luminoso del nostro smartphone o in quello più grande e rumoroso della televisione, ma addirittura condividono pianeta e aria con noi comuni mortali. Le reazioni possono variare: chi si stupisce, chi si affanna, chi si limita a dire “Caspita, ma in tivù mi sembrava più alto”. Il nostro protagonista, un cameriere di un food truck di Dallas, appartiene senza ombra di dubbio alle prime due categorie: quando ha visto David e Victoria Beckham avvicinarsi al bancone ha cominciato a balbettare per l’emozione.

“Dimmi quali sono i tuoi preferiti” “Ehm… Sei tu”

Prima un piccolo passo indietro – la nostra coppia di star si trova in quel di Dallas per un viaggio di affari. I nostri lettori più appassionati di calcio sapranno infatti che David Beckham, ormai da qualche anno lontano dal rettangolo di gioco, si è trovato a vestire la veste di presidente dell’Inter Miami CF, squadra che milita nella massima divisione a stelle e strisce e recentemente diventata celebre a causa dell’arrivo di un certo Leo Messi.

La visita dei coniugi Beckham coincide di fatto con la partecipazione della squadra agli ottavi di finale di Leagues Cup, la coppa nazionale del campionato di calcio statunitense, che si è tenuta il 7 di agosto. Durante la permanenza a Dallas, la coppia ha dunque deciso di fare visita a Blu’s Barbeque – questo il nome del food truck in questione – per uno spuntino.

“Tu sei David”. La voce proviene dalla finestra da cui si prendono gli ordini. Il nostro protagonista è lì, occhi sgranati, un sorriso incredulo a stropicciargli le labbra. “David Beckham. Tu sei… Oh mio Dio!”. L’ex calciatore annuisce, e poi chiede: “Dimmi quali sono i tuoi preferiti”, riferendosi evidentemente ai piatti del menu. Il cameriere, tuttavia, ha già smesso di funzionare da qualche istante: “Ehm… Tu! Cioè no, ehm, come cibo? Ehm, il brisket, ecco qui c’è un po’ di brisket”.

L’intera scena è stata ripresa da Victoria, che ride divertita in sottofondo, e poi pubblicata sulle sue storie di Instagram. “Sto tremando” continua poi il cameriere, dopo aver consegnato a David Beckham il suo ordine. “Sono un grande, anzi grandissimo fan. Credo che l’unico motivo per cui sono venuto in America sia per incontrarti”. Il sipario si conclude con il momento dell’assaggio: “Bene, ma quindi è buono?” chiede Victoria al marito. Piccolo spoiler: sì, era buono.