Ed Sheeran si è messo a servire hot dog nel chiosco più maleducato degli Stati Uniti

di Luca Venturino 7 Agosto 2023

Si può essere licenziati dal proprio lavoro perché si è troppo educati? Chiedetelo a Ed Sheeran, avvitato dietro al bancone del più famigerato chiosco di hot dog degli Stati Uniti, il Wieners Circle di Chicago – una sorta di edizione a stelle e strisce e dedicata a salsicce e panini della nostra Parolaccia, in quel di Roma. Insomma, da queste parti avere un folto vocabolario di cattiverie è un must: probabilmente la prima cosa che vi chiederanno al colloquio di assunzione sarà di insultare il comitato di selezione. Il nuovo lavoro del nostro protagonista, per darvi un’idea, è durato circa una decina di minuti: che il suo vocabolario non fosse all’altezza?

Ed Sheeran si improvvisa cameriere

Si scherza, naturalmente – escludiamo che Ed Sheeran abbia deciso di vestire il grembiule del The Wieners Circle con l’intenzione di arrotondare. La sua esperienza presso il famigerato chiosco di hot dog si è infatti tenuta appena una manciata di ore prima che il cantante si esibisse davanti una folla di 73 mila spettatori presso il Soldier Field ed è verosimilmente stata parte di un accordo già programmato – tant’è che il personale del chiosco, prima che Sheeran facesse la sua comparsa, aveva esposto un cartello con su scritto “Vuoi un po’ di Edchup?”.

Non pensate che Ed Sheeran si sia limitato a fare la bella statuina dietro il bancone, però: secondo quanto raccontato dal social media manager di The Wieners Circle, Ragen Eggert, il nostro protagonista avrebbe servito circa un centinaio di hot dog prima di sfilarsi il grembiule. Per di più, pare che Sheeran sia rimasto inizialmente sbigottito dal sentire gli insulti del resto del personale nei confronti dei clienti: vi immaginate essere al primo giorno di lavoro ed essere chiamati a mandare a quel paese tutti quelli che varcano le porte del locale?

Come tuttavia accennato in apertura di articolo, pare che Ed Sheeran non se la sia sentita di insultare nessuno. “Il nostro nuovo apprendista ha ancora molto da imparare” si legge sul profilo Twitter del chiosco. “È troppo educato e amichevole”. Rimandato a settembre, in altre parole.

Pare che quello delle celebrità impegnate dietro al bancone sia un trend in crescita: appena una decina di giorni fa vi raccontammo di Lana Del Rey intenta a lavorare, con tanto di grembiule e targhetta con il nome, in una Waffle House in Alabama; e più recentemente ancora del principe William intento a servire hamburger in un food van nel pieno centro di Londra.