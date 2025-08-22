Davvero i giovani di Rimini hanno bisogno del pollo fritto fino all’alba?

Per i nottambuli della riviera romagnola, rifocillarsi nel post discoteca è un rito legato alle tradizioni: ci si mette in coda a un chiosco di piadina che fa le ore piccole, si raggiunge un camioncino di paninari che illumina una piazzola lungo le strade che portano alla prima collina, ci si scambiano gli indirizzi di qualche panificio che allunghi i cornetti appena fatti.

Quello della movida notturna è però un mercato troppo ghiotto per un colosso del fast food, e infatti KFC ha aperto un suo nuovo ristorante a Rimini, proprio con questa strategia.

Pollo fritto e movida

Kentucky Fried Chicken, catena regina del pollo fritto americano è presente in Italia dal 2014, e questa nuova insegna riminese è la numero 127: un punto vendita importante, con più di 450 metri quadri di spazi tra l’interno e il dehors e cento posti a sedere in sala.

Numeri che fanno capire che KFC a Rimini vuole porsi come alternativa alla piadina per i giovani di Rimini, e anche gli orari di apertura lo confermano: i clienti potranno godere del pollo fritto del colonnello Sanders il locale sarà aperto dalle 11 alle 5 del mattino il venerdì e il sabato, e dalle 11 alla 1 da domenica a giovedì, e anche asporto e delivery saranno operativi negli stessi orari.

Corrado Cagnola, amministratore delegato di Kfc Italia, commenta così, interpellato da Rimini Today: “Con questa nuova apertura abbiamo pensato soprattutto ai giovani, veri protagonisti dell’estate riminese, ma naturalmente da Kfc il divertimento e il gusto non hanno età. L’apertura di Rimini, che non poteva certamente mancare nel momento più vivo dell’estate, si colloca a pieno diritto nella nostra strategia di sviluppo, che ha fra i suoi asset principali l’apertura di ristoranti con corsia drive lungo i principali assi di viabilità, dotati di flussi veicolari rilevanti”.

Non si tratta certo della prima multinazionale americana che si affaccia alla capitale del divertimento romagnola: McDonald’s (in cui lo stesso Cagnola ha avuto esperienze) è già presente con tre punti vendita, e dall’anno scorso anche Starbucks ha inaugurato una sua caffetteria nel Centro Commerciale Le Befane, tutte accolte con un’iniziale diffidenza.

È quindi evidente che Rimini, col suo indotto di turisti (circa sette milioni all’anno, secondo i dati della Federalberghi della regione), faccia sempre più gola alle grandi catene di ristorazione, in cerca anche di nuove occasioni di consumo: non appare un caso infatti che, con Kfc che fa investimenti importanti in romagna in caccia di chi vive la notte, anche McDonald’s abbia basato la sua più recente campagna pubblicitaria sulla “Creature Notturne”, promuovendo offerte durante le ore piccole.

La domanda, a Rimini, però resta: riuscirà il pollo fritto a soppiantare la piadina?