Debora Massari è parte della 100 donne in carriera per Forbes Italia

di Luca Venturino 26 Luglio 2022

Debora Massari è stata ufficialmente inserita nella 100 donne in carriera per Forbes Italia: è una delle sette prescelte attive nel mondo del wine & food e, a tutti gli effetti, si tratta della consacrazione (caso mai ce ne fosse effettivamente bisogno) a colonna portante nell’azienda di famiglia. In grado di contraddistinguersi per l’attitudine al lavoro e una spiccata creatività, tanto con i ferri del mestiere quanto in ambito imprenditoriale, Debora ha di recente rilasciato una breve intervista al Corriere della Sera in cui ha potuto commentare quest’ultimo traguardo.

“Sono rimasta stupita” spiega fin da subito. Stupore ed entusiasmo, tuttavia, vengono immediatamente declinati in un orizzonte più pratico, volto a una crescita ulteriore: “Per me è uno stimolo ulteriore a non mollare mai, a crederci sempre, a migliorare, a crescere” racconta, facendo per l’appunto riferimento al traguardo raggiunto. Traguardo che, come abbiamo anticipato in apertura, è di fatto l’incoronamento di un “percorso di lavoro lungo 22 anni” in cui Debora ha proseguito il lavoro del padre: “L’’ho sempre visto alzarsi alle tre del mattino, una fatica bestiale, di testa e di fisico” dichiara, spiegando i motivi per cui ha deciso di dedicarsi a questo mestiere. “Non potevo disperdere quanto ha creato”.

Come accennato, tuttavia, Debora ha fatto ben più che semplicemente ripercorrere le comode orme del padre: “Nel 2009, grazie a me, siamo sbarcati su Facebook e Instagram, nel 2014 ho iniziato a pianificare lo shop online, facendo di tutto”. Shop online che, di fatto, ha rappresentato un approdo sicuro durante il mare tempestoso della pandemia. “La differenza nel lavoro non la fa il cognome e neppure il talento ma la dedizione e la costanza” spiega ancora, riferendosi al ‘peso’ del suo cognome. E poi ancora, parlando della bassa presenza femminile nel mondo del food: “Non credo alle quote rosa, ma solo alle persone capaci. Secondo me, l’aspetto importante è che rispetto a una ventina di anni fa, la tecnologia ha reso meno duro fisicamente lavorare in pasticceria e questo aprirà le porte ancora di più alle ragazze, che di solito esprimono maggiore creatività”. L’ultima domanda rivolta a Debora riguarda infine la reazione di Iginio alla lieta notizia: “Non mi ha detto nulla, ovviamente” risponde lei, ridendo di gusto. Che fosse troppo impegnato con la sua nuova associazione?