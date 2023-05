Debora Massari incontra Giorgia Meloni e i follower si scatenano

Debora Massari ha incontrato Giorgia Meloni, ringraziandola per la chiacchierata. Ma i follower non hanno preso bene la cosa e sui social hanno lanciato la loro più temibile minaccia: abbandoneranno la pagina della figlia di Iginio Massari

di Manuela Chimera 14 Maggio 2023

Sul suo profilo Instagram, Debora Massari ha pubblicato una foto che la ritrae insieme a Giorgia Meloni. Nella didascalia la figlia di Iginio Massari ringrazia il Presidente del Consiglio per la piacevole chiacchierata fatta insieme, dicendo che era stato un piacere poterla ricevere a Brescia. Non l’avesse mai fatto: follower e hater contrariati si sono scatenati sotto al post, minacciando Debora Massari con la loro arma più terribile: avrebbero tolto il loro Like alla pagina.

Prospettiva che fa trasformare in gelatina il sangue di tutti, davvero, eh. Soprattutto quando poi noti che tutti quelli che hanno fatto tale minaccia, sono ancora belli attivi e presenti sulla pagina in questione. Il che non si spiega: prima minacciano e poi si scordano di defolloware?

Debora Massari incontra a Brescia Giorgia Meloni

Non sappiamo esattamente se Debora Massari si sia incontrata per caso a Brescia con Giorgia Meloni o se sia stato un incontro programmato, anche se propendiamo di più per la seconda ipotesi. Comunque sia, i vari follower indignati per tale incontro, probabilmente si sono scordati che già nel 2019 le due si erano incontrate per la prima volta.

All’epoca, infatti, Giorgia Meloni si era recata nella pasticceria di Iginio Massari e qui aveva scattato una foto che la ritraeva proprio insieme al Maestro Pasticcere e alla figlia. Quindi fra le due si parla di un’amicizia risalente a qualche anno fa. Nulla di strano, dunque, che si siano nuovamente incontrate per scambiare due chiacchiere insieme.

Il problema, però, è che molti follower e hater, come sempre accade in questi casi, ragionano a compartimenti stagni, non riuscendo a differenziare la sfera personale da quella lavorativa. Il concetto è che le amicizie o le idee politiche non influenzano le capacità lavorative di qualcuno. Ma questo alcune persone non riescono a capirlo.

Così ecco che sotto la foto di Debora Massar con Giorgia Meloni si sono scatenati i commenti dei follower indignati. Eccone alcuni esempi:

“E con questa mi spiace ma non riesco a seguirla più , mi spiace davvero”

“Se prima mi stavi simpatica adesso non lo sei più”

“Fregherà nulla, ma hai perso un follower e la stima”

“Male ! Sei pessima”

“Un ottimo modo per non seguirti più!”

“Io se fossi in lei mi vergognerei di avere simili conoscenze😂”

“Abbiamo capito di che schieramento sei, era proprio necessaria questa foto?”

“La politica è indistintamente feccia, ragion per cui evito chi ne fa anche indirettamente parte, -1 follower”

“Peccato tolgo il seguo”

“Non avrei postato la foto”

Ah, ovviamente tutti quelli che le hanno detto che non la seguivano più, sono ancora attivi sulla pagina. Come da prassi, ma a che serve ormai ricordare a costoro che non sono in aeroporto e che non serve annunciare al mondo la loro partenza?

Comunque sia, ci sono stati anche commenti a sostegno di Debora Massari:

“Due grandi Donne insieme fanno paura a molti a leggere dai commenti!! Certo che se la simpatia o la stima per una persona si basa esclusivamente su una foto…allora non c’è proprio limite all’ignoranza! 😂 quanti commenti insulsi tocca leggere! 😅”

“Vedo che molte persone non sono in grado di scindere la sua professione, o i suoi hobby, o la sua vita privata, con l’orientament politico. Neanche a me piace Giorgia Meloni, ma ciò non cambia la mia opinione su Debora, che considero una grande professionista e una bellissima donna”

“Viva le donne e la loro forza, le@polemiche lasciamole ai poveri”

“Due donne con gli attributi💪🏻 Brava Debora”

“Che sia di destra o di sinistra poco importa…lei è una professionista nel suo mestiere e la politica importa poco…non cambia la sua professionalità”

“Leggo commenti assurdi nemmeno a me piace Giorgia ma che senso ha criticare Debora e addirittura non seguirla più ? 😂 raga ma seri?”

“Potete anche con condividere il suo punto di vista, ma i commenti sono proprio da bestie con l’aggravante della stupidità”

“Per tutti i moralisti, io sono di sinistra ma se la Meloni dovesse venire a casa mia di certo nn la butto fuori. Siete ipocriti”

Ah, in tutto ciò c’è anche chi ha fatto notare la cosa più importante della foto: “La piantina sulla destra dovrebbe essere annaffiata”.