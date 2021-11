Decorazioni in amido di Ambra: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 11 Novembre 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati alcuni lotti delle Decorazioni in amido di Ambra a causa del rischio allergeni. Sia sul sito che sugli avvisi di richiamo veri e propri, la data di pubblicazione delle allerte coincide con quella dei controlli dei effettivi: è quella del 10 novembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Decorazione in amido, mentre il marchio del prodotto coincide con il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, Ambra’s S.r.L., con sede dello stabilimento in via Dante 16 a Milano. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Ambra’s, mentre il nome del produttore è Elisa Pereira & Freitas LDA, con sede dello stabilimento in Zona Industrial 2a Fase, Neiva, Via do Castelo.

Questi sono i numeri di lotto coinvolti nel richiamo:

L210503, cod. 28162 con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 giugno 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 24 pezzi L210504, cod. 28163 con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 giugno 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 24 pezzi

Il motivo del richiamo è un rischio presenza allergeni non dichiarati in etichetta. In questo l’allergene coinvolto sono le uova. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non usare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.