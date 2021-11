Deep Space Food Challenge: la NASA annuncia i vincitori

di Luca Venturino 1 Novembre 2021

Siamo arrivati alle battute finali della Deep Space Food Challenge, la competizione lanciata da NASA e CSA che si pone come obiettivo quello di trovare una nuova tecnologia che possa permettere la produzione di cibi sostenibili, sani, sicuri e anche gustosi per le missioni spaziali.

Una sfida tanto innovativa quanto stimolante, che si è conclusa con l’individuazione di 18 team americani che si spartiranno il budget di 450 mila dollari, per un totale di 25 mila dollari per ogni squadra. NASA e CSA, inoltre, hanno individuato anche 10 team internazionali particolarmente meritevoli, tra cui anche una squadra italiana. I dettagli riguardanti la competizione, le migliori soluzioni proposte e il futuro dei team che si sono aggiudicati la vittoria verranno svelati nel corso di una trasmissione in diretta prevista per le 11 del mattino EST (che equivale alle ore 16 per chi è in Italia), che andrà in onda su NASA Television, sull’app NASA e sul sito ufficiale dell’azienda.

“La NASA è entusiasta di coinvolgere il pubblico nello sviluppo di tecnologie che potrebbero alimentare i nostri esploratori dello spazio profondo”, ha affermato Jim Reuter, amministratore associato della NASA’s Space Technology Mission Directorate presso la sede dell’agenzia a Washington. “Il nostro approccio all’esplorazione umana dello spazio profondo è rafforzato dai nuovi progressi tecnologici e dai diversi contributi della comunità. Questa sfida ci aiuta a spingere i confini delle capacità di esplorazione in modi che potremmo non riconoscere da soli”.

In ordine alfabetico, i team statunitensi vincitori sono:

Astra Gastronomy – San Francisco, California

BeeHex – Columbus, Ohio

BigRedBites – Ithaca, New York

Bistromathic – Austin, Texas

Cosmic Eats – Cary, North Carolina

Deep Space Entomoculture – Somerville, Massachusetts

Far Out Foods – St. Paul, Minnesota

Hefvin – Bethesda, Maryland

Interstellar Lab – Los Angeles

Kernel Deltech USA – Cape Canaveral, Florida

Mission: Space Food – Mountain View, California

Nolux – Riverside, California

Project MIDGE – La Crescenta-Montrose, California

RADICLE-X – Brooklyn, New York

SIRONA NOMs – Golden, Colorado

Space Bread – Hawthorne, Florida

Space Lab Café – Boulder, Colorado

µBites – Carbondale, Illinois

I team internazionali invece sono: