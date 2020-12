Deliveroo: la classifica dei 100 piatti più amati nel mondo e dei 30 più ordinati in Italia

Ci avviciniamo alla fine dell’anno, quindi è tempo di tirare le somme. E Deliveroo lo fa a modo suo svelando quale sia la classifica dei 100 piatti più amati al mondo e la classifica dei 30 piatti più ordinati in Italia per quanto riguarda le consegne a domicilio.

Vi sveliamo subito che in Italia il piatto più popolare in questo momento secondo Deliveroo (quindi quello più ordinato) è il Salmon Pokè di Pokèria by NIMA di Firenze, il quale, fra l’altro, si piazza anche al secondo posto della classifica dei 100 piatti più popolari al mondo, preceduto solamente dal Cheeseburger di Five Guys a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio queste classifice.

Deliveroo: la classifica dei 30 piatti più ordinati in Italia

Come anticipato prima, in Italia il piatto più ordinato al momento è il Salmon Pokè di Pokèra by NIMA di Firenze, seguito a ruota dal Pokè di Makito Casteddu a Cagliari e dal McMenù di McDonald’s di Pavia. Se andiamo a guardare la classifica , il Pokè occupa nove posizioni delle prime 30. Non mancano poi hamburger e pizze, evergreen per gli italiani, mentre potrete trovare anche pollo arrosto e gelato e nuovi trend in crescita come il burrito.

Ecco i 30 piatti più ordinati in Italia secondo Deliveroo:

Salmon Pokè – Pokèria by NIMA, Firenze Salmon Pokè – Makito Casteddu, Cagliari McMenu® Large – McDonald’s, Pavia Salmon Pokè – Poke House, Milano ½ Pollo allo spiedo – Giannasi da 1967, Milano Bacon-Cheeseburger – Five Guys, Milano Poke personalizzato – House of Poke, Arezzo Poke personalizzato – Hawaii Poke, Verona Poke personalizzato – Pokewaii, Trento Croissant – Starbucks, Torino Miah Uramaki – Nima Sushi Uramakeria, Milano Margherita – Assaje, Milano Salmão com camarão (Rolls) – Temakinho, Brescia Bacon King menù – Burger King, Cagliari Margherita – Berberè Pizzeria, Milano San Marzano Pizza – Lievità, Milano Poke personalizzato – Pokestory, Monza Poke personalizzato – Macha Japanese Cafè, Milano Dakota (Hamburgers) – Old Wild West, Cagliari Young bull Hamburger – Boss Taurus Burger Store, Novara Legendary yakitori don – MINT cafe Japanese Bowls&Noodles, Milano Make your own burrito – The House of Los Burritos, Milano Poke personalizzato – POKESCUSE, Ferrara Hula regular – Hula, Bari Pistacchio salted – Artico, Milano Create your own Piadina – La Piadineria, Milano Una bella Margherita – Pizza AM, Milano Pistacchio – La Romana Gelateria, Milano Create your own burrito – Burritoso, Milano Primo Sentiero – Ichi station, Milano

Deliveroo: la classifica dei 100 piatti più ordinati nel mondo

A livello mondiale, invece, come dicevamo prima, domina il Cheeseburger di Five Guys di Dubai, seguito dal nostrano Salmon Pokè di Pokèria by NIMA di Firenze e dal White Mocha di Starbucks in Kuwait.

In questa classifica, poi, sono presenti ben nove specialità italiane: oltre al già citato Salmon Pokè di Pokéeria by NIMA di Firenze abbiamo anche il Salmon Poké di Makito Casteddu di Cagliari in ottava posizione, il Big Mac del McDonald’s di Pavia in 17esima posizione, il Salmon Pok+ di Poke House a Milano in 37esima posizione, il 1/2 Pollo allo spiedo di Giannasi dal 1967 di Milano in 39esima posizione, il Bacon Cheeseburger di Five Guys a Milano in 41esima posizione, il Create your own pokè di House of Poke di Arezzo in 45esima posizione, il Create tou own pokè di Hawaii Poke di Verona in 51esima posizione e infine il Create your own pokè di Pokewaii di Trento in 68esima posizione.

Ma ecco tutta la classifica: