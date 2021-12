Deliveroo, la classifica dei 100 piatti più popolari del 2021

di Luca Venturino 15 Dicembre 2021

La fine dell’anno si avvicina, e come di consueto Deliveroo ha deciso di ripercorrere le memorie passate stilando la classifica globale dei 100 piatti più popolari sulla piattaforma nel corso del 2021. Protagoniste assolute sono le Poke Bowl, piatto di origine hawaiana nutriente e instagrammabile, tanto che occupa il 40% della top 10 globale.

Top 10 che viene condotta da un piatto preparato da un ristorante italiano, cioè il Salmon Poke di NIMA, a Firenze, testimone del fatto che il piatto hawaiano ha trovato terreno fertile anche nel nostro Paese, tanto che poi appare nuovamente nel Rainbow Poke di Makito a Quartu-Cagliari (13esimo), all’Ipoke di Ipokeyou di Arezzo (45), al Pokè di Pokewaii a Bolzano (48), al Pokè di Hawaii Poke a Verona (60), al Pokè di Koko House a Cagliari (75), allo Spicy Tuna Poke di Poke House di Milano (83) e al Pokè di Pokèria by NIMA a Milano (89). Nel resto della Deliveroo 100, tuttavia, trovano spazio anche alcuni locali italiani che trattano piatti differenti: ne sono un esempio la Schiacciata di All’Antico Vinaio a Milano (21) e Firenze (86), il Pollo allo spiedo di Giannasi dal 1967 a Milano (31), il Bacon Cheese Burger di Five Guys a Roma (51) ed il KOS – Pita Gyros di Ristorante Greco Ilios sempre a Roma (97).

Nella classifica si sente anche le conseguenze della pandemia, con molte persone che lavorano da casa e che dunque si affidano alle più classiche delle scelte per il pranzo in delivery, come piadine, panini e insalate, tanto che questi piatti occupano la maggior parte della classifica. I più golosi comfort food, invece, come hamburger, burrito e kebab appaiono in circa un terzo delle posizioni. Fanno il loro debutto in classifica, infine, alcuni prodotti comunemente trovabili in una qualsiasi lista della spesa, come gli Avocado di Waitrose a Londra, un casco di Banane di Giant a Singapore e la Birra Jupiler di Carrefour, ad Anversa.

Diamo dunque un’occhiata alla lista completa di Deliveroo dei 100 piatti più popolari del 2021: