Deliveroo, quali sono i cento piatti più popolari del 2022?

di Luca Venturino 13 Dicembre 2022

Vi conosciamo bene: la giornata a lavoro è stata lunga, non avete fatto in tempo a passare dal supermercato e il divano è una dimensione decisamente troppo comoda per essere abbandonata. La soluzione? Semplice: si prende il telefono e ci si affida al delivery. Una situazione sempre più comune: ma vi siete mai chiesti quali possano essere, a livello globale, i cento piatti più popolari? La risposta ce l’ha Deliveroo, che ha rinnovato l’appuntamento con il tradizionale rapporto di fine anno che porta a ripercorrere gli ultimi dodici mesi per poi svelare la classifica delle tendenze delle golosità.

Deliveroo 100 Report: quali sono i piatti più popolari dell’anno passato?

Un primo sguardo rileva la presenza di tante, gustose novità. Spicca, ad esempio, l’ingresso sul podio di una specialità italiana che veste, per di più, la maglia di new entry: ci stiamo riferendo alla Schiacciata Favolosa i All’Antico Vinaio di Firenze, che si è aggiudicata la medaglia di bronzo a livello globale. Ma diamo un’occhiata veloce alle prime dieci posizioni della classifica finale:

Pita Chawarma di Poulet Mezzencore, Parigi, Francia Burrito di Chipotle, Londra, Regno Unito Schiacciata Favolosa di All’Antico Vinaio, Firenze, Italia Chicken Sando di ​ PICKL, Dubai, Emirati Arabi Uniti Make Your Own Poke Bowl di ​ Surfside Poké, Liegi, Belgio Pad Thai di Ting Thai Caravan, Edimburgo, Regno Unito Mixian with 1 Topping 米線+一餸 ​ di Tamjai Yunnan Mixian 譚仔雲南米線, Hong Kong Fish Burger di MOS Burger, Singapore Iced Café Americano di Starbucks, Kuwait Burrito Bowl di ​ Boojum, Cork, Irlanda

I nostri lettori più attenti ricorderanno che, nella classifica dello scorso anno, le poke bowl hawaiane avevano pressoché imposto la loro egemonia dominando il podio in ben sei Paesi diversi: nel corso del 2022 i clienti hanno invece esplorare nuovi lidi, differenziando le proprie abitudini e regalandoci una classifica finale decisamente più variegata, con la Top 10 che non presenta due piatti uguali.

Rimangono comunque degni di nota alcuni trend di forte popolarità: ci riferiamo ad esempio ai burritos, che hanno raggiunto il primo posto in tre mercati e costituiscono il 5% dei 100 piatti globali; la pizza, che rappresenta il ​​4% del totale delle specialità in classifica; il pollo in tutte le sue declinazioni – fritto, grigliato, avvolto in un wrap e via dicendo, che occupa quasi un quarto (il 23%) delle posizioni della Top 100; e il cosiddetto froyo – o yogurt gelato, se preferite – che vanta complessivamente cinque specialità.

La Deliveroo Top 30 Italia

Spendiamo qualche parola, infine, per la Top 30 dedicata al nostro caro vecchio Stivale: oltre alla sopracitata e popolarissima Schiacciata Favolosa, che naturalmente occupa il primo posto nella classifica nazionale, troviamo grandi classici come La Piadina “La Leggenda” di La Piadineria (Milano), la Pizza Margherita di Berberè e Assaje (Milano), il Pollo Allo Spiedo di Giannasi dal 1967 (Milano). Diamo un’occhiata alla classifica italiana: