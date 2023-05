Deliveroo sbarca a Venezia: è la prima città d’Italia dove le consegne si fanno a piedi

di Manuela Chimera 22 Maggio 2023

Amici di Venezia, buone notizie per voi: il servizio di consegna a domicilio di Deliveroo è sbarcato anche in laguna. Con un primato: Venezia è la prima città d’Italia dove, per ovvi motivi logistici, le consegne si fanno a piedi. Ma non è la prima città al mondo dove i rider devono consegnare la merce a piedi: prima di Venezia, infatti, la stessa cosa è stata fatta anche a Hong Kong e a Singapore.

Come funzionerà Deliveroo a Venezia?

Nonostante il video pubblicitario mostri i rider che arrivano a Venezia in gondola, ecco che il servizio di consegna a domicilio nella laguna sarà effettuato da rider a piedi. Anzi: da walker a piedi. Vista la peculiarità della conformazione topografica della città, infatti, sarebbe stato impensabile effettuare le consegne a domicilio in bici o motorino.

Finalmente Deliveroo ha deciso di estendere il suo servizio di consegne a domicilio anche a Venezia, ma ha dovuto adattare le modalità di consegna. Tutte le consegne, qui, verranno fatte a piedi, anche per soddisfare l’esigenza di tutelare il patrimonio storico e artistico della città.

Matteo Sarzana, General Manager Italy di Deliveroo, ha spiegato che il loro arrivo a Venezia è una tappa storico del loro percorso di crescita ed espansione in Italia. Ovviamente sono lieti di aver potuto attivare il loro servizio in una città che è il simbolo del patrimonio culturale, storico e artistico italiano.

Tuttavia Sarzana ha ammesso che in un contesto così particolare, non hanno potuto fare a meno di entrare in punta di piedi (capito il gioco di parole?), proprio con la modalità di consegna a piedi che è sia una necessità che un segno di rispetto per un posto unico come è Venezia.

Sarzana rassicura poi tutti: le consegne a piedi saranno fatte in maniera sostenibile per i walker (si chiamano così, non ce ne vogliate, anche se ogni volta che lo scrivo o lo pronuncio mi parte subito in testa la sigla di Game of Thrones). Inoltre verrà assicurata la medesima qualità del servizio e la stessa customer experience di tutte le altre città italiane.

In realtà Deliveroo era già presente da tempo nella vicinissima Mestre, sin dal 2018 per la precisione. Ma adesso Deliveroo arriva proprio a Venezia. Decine di ristoranti e catene hanno già aderito a questo servizio di food delivery, fra cui figurano:

McDonald’s

Burger King

Old Wild West

Grom

Gam Gam

Osteria Leone Alato

Dragone d’Oriente

Questo il video di presentazione di Deliveroo a Venezia (quello dove vediamo i primi rider che sembrano essere appena usciti da un servizio fotografico di Vogue approdare con la gondola in laguna):