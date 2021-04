Deliveroo: Supplì, Amatriciana e Carbonara sono i piatti della tradizione preferiti dai romani

In vista del Natale di Roma del 21 aprile, ecco che Deliveroo, celebre app del food delivery, ha rivelato quali siano i piatti della tradizione romana preferiti proprio dagli abitanti di Roma. In pratica l’app ha stilato una classifica basandosi sui piatti maggiormente ordinati dai romani e ha visto che Supplì, Amatriciana e Carbonara sono sul podio.

È così saltato fuori che il piatto della tradizione romana prediletto dai romani è il Supplì, seguito a ruota sul podio dall’Amatriciana in seconda posizione e dalla Carbonara al terzo posto.

Scendendo dal podio troviamo al quarto posto la Pinsa romana e al quinto la Gricia. Tuttavia ci sono anche specialità che, nel corso dell’ultimo anno, hanno avuto un’impennata per quanto riguarda gli ordini: i Maritozzi hanno registrato un +527% degli ordini, sorpassando la Coda alla vaccinara con un +152% di ordini e i Carciofi alla romana con +147%.

A dire il vero, però, i Supplì non sono solo i preferiti dai romani. Andando a stilare la classifica dei piatti della tradizione romana più ordinati dagli italiani in generale, ecco che i Supplì si trovano sempre in prima posizione. Tuttavia si invertono la seconda e la terza posizione: prima abbiamo la Carbonara e poi l’Amatriciana. In quarta e quinta posizione, invece, rimangono invariate Pinsa e Pasta alla gricia.

Sempre a livello nazionale, nel corso del 2020 sono cresciuti tantissimo gli ordini dei carciofi: quelli alla romana del +457% e quelli alla giudia del +169%. Tuttavia i carciofi rimangono sempre alle spalle dei Maritozzi: la crescita degli ordini in tutta Italia è stata del +736%.