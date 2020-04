Delivery: Berberè ricomincia le consegne a domicilio serali e regala il lievito madre

Buone notizie dal settore del food delivery: Berberè ricomincia le consegne a domicilio serali. Inoltre ha deciso di regalare anche il suo lievito madre vista la carenza sugli scaffali di questo prodotto. Precisiamo subito che tutti e quattro locali di Milano del marchio Berberè pizzeria (e non solo) hanno ripreso da ieri le consegne a casa di sera. Le consegne a domicilio riguarderanno pizza e pane e saranno effettuate dalle ore 18.30 alle ore 22.30.

Berberè dei fratelli Aloe aveva chiuso tutti e 12 i suoi locali in Italia per aiutare nella lotta contro la diffusione del Coronavirus. Tuttavia da martedì 7 aprile ha deciso di riprendere l’attività di delivery di pane e pizze (in realtà molte catene, locali e ristoranti stanno piano piano ricominciando con i servizi di delivery).

La decisione è stata presa grazie anche alla collaborazione con i parner di delivery (fra l’altro con Deliveroo la consegna è a 1 euro fino al 12 aprile). Le consegne a domicilio sono riaperte nei seguenti locali di Berberè:

4 locali di Milano

1 locale di Torino (più precisamente il locale di Binaria)

il locale di Firenze Santa Croce

il locale di Bologna

il locale di Roma

Ma Berberè ha voluto fare anche qualcosina di più per i suoi clienti. Visto che in questi giorni è difficile trovare il lievito (vuoi perché per farlo crescere ci va parecchio, vuoi perché ci sono dei furbetti che ne fanno scorta e ne comprano a tonnellate, facendolo poi magari scadere), ecco che insieme all’ordine di pizze e pane verrà consegnata anche un po’ di pasta madre fino ad esaurimento scorte.