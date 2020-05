Delivery: cani rider consegnano birra a domicilio negli USA

Delivery in stile USA: negli Stati Uniti abbiamo i cani rider che consegnano la birra a domicilio. Avevamo già avuto cani che consegnavano la spesa ai vicini di casa, ma qui si tratta dei cani di un birrificio locale che vengono utilizzati per questo simpatico sistema contactless di consegna.

Il birrificio artigianale in questione è il Six Harbors Brewing Company con sede vicino a New York. La città, gravemente colpita dal Coronavirus, ha comunque voglia di bere birra e i proprietari del birrificio si sono attrezzati per le consegne a domicilio. E per farlo si fanno aiutare da Buddy e Barley, i loro due Golden Retriever.

Ma come funziona il tutto? Semplice: il camioncino viene caricato di birre e i proprietari partono alla volta degli indirizzi di consegna insieme ai due cani. Una volta arrivati qui, i proprietari parcheggiano davanti alla casa e rimangono vicino al furgone. Poi legano ai collari dei cani le birre e mandano Buddy e Barley dai clienti che li attendono sulla porta di casa, distanza di sicurezza. La consegna è così effettuata.

Grazie a questo sistema, il birrificio riesce a garantire il distanziamento fra le persone, dona un po’ di felicità alle famiglie in difficoltà e fa divertire e sgranchire i cani.

[Crediti | Telegraph]