Delivery, Gorillas lascia l’Italia: licenziati 540 dipendenti

di Luca Venturino 4 Luglio 2022

Gorillas is no more: la startup berlinese attiva nel mondo del food delivery ha recentemente deciso di ritirarsi dall’Italia, lasciando di fatto a casa i suoi 540 dipendenti sul territorio del Bel Paese. A onor del vero i primi segni di cedimento risalgono ormai a poco più di un mese fa quando, nel dimezzare il proprio personale, annunciò la volontà di voler impiegare “minore impegno” nei Paesi considerati non strategici – tra cui, per l’appunto, il nostro Stivale -, anche se in realtà la società aveva preso a operare sul territorio italiano da appena tredici mesi.

Cala il sipario, dunque, ma di fatto la polemica continua a prosperare: Fit-Cisl punta il dito contro l’abbandono di Gorillas definendolo “inaccettabile”, e di fatto sottolinea come le piattaforme di questo tipo siano solite operare “in assenza di chiare e definite regole che tutelino le lavoratrici e i lavoratori”. In questo contesto, l’auspicio del sindacato è quello che l’azienda tedesca “apra un tavolo di contrattazione con il sindacato per esplorare tutte le possibilità alternative, affinché vengano salvaguardati i livelli occupazionali e il reddito delle 540 persone”.

Azienda che, dal canto suo, replica alle accuse di cui sopra sottolineando le difficoltà competitive riscontrate su alcuni mercati e indicando l’esigenza di un cambiamento in relazione agli obiettivi aziendali: “Sebbene questa sia stata una decisione estremamente difficile da prendere” si legge a tal proposito sul sito internet di Gorillas “queste sono mosse necessarie che aiuteranno Gorillas a diventare un’attività più forte e redditizia con una maggiore attenzione ai suoi clienti e al suo marchio”.